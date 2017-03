Thưởng nóng trưởng công an phường truy bắt cướp

(PL)- Ngày 4-12, Công an quận 10 và UBND phường 12 (TP.HCM) đã khen thưởng Trung tá Phạm Văn Phú - Trưởng Công an phường 12, quận 10 và tập thể công an phường về thành tích truy bắt hai vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, hơn 1 giờ ngày 2-12, chị NTMD chở bạn về nhà thì bị va quẹt xe té trên đường Ba tháng Hai. Trong lúc người dân dìu chị D. và bạn vào lề đường thì một thanh niên vờ dựng xe nạn nhân lên rồi bất ngờ rồ ga tẩu thoát. Nhận được tin báo, ông Phú đã chỉ đạo kiểm tra các điểm trông giữ xe qua đêm trên địa bàn và phát hiện, tóm gọn nghi can Phí Văn Phương Thanh (ngụ phường 2, quận 10) cùng tang vật. Trung tá Phạm Văn Phú (người đứng bên phải) tại buổi lễ khen thưởng. Ảnh: CTV Vào chiều 2-12, trong lúc đi tuần tra, phát hiện hành vi trộm xe SH của hai đạo chích Ngô Đình Ưng và Nguyễn Thanh Giang, cùng ngụ phường 11, quận 3, Trung tá Phú và anh Lê Duy Hiệp (bảo vệ dân phố) đã tông thẳng xe máy vào hai kẻ cắp. Anh Hiệp khống chế bắt một đối tượng, kẻ còn lại vùng dậy chạy bộ, đồng thời khống chế một người dân để cướp xe máy tẩu thoát. Lập tức ông Phú đuổi theo đá ngã xe kẻ cắp đến hai lần. Đối tượng chống trả quyết liệt và gây thương tích ở tay nhưng ông Phú vẫn kiên quyết chống trả và cuối cùng tước được hung khí, tóm gọn đối tượng. Chứng kiến sự việc trưởng công an phường truy bắt tội phạm, ông Trần Hoài Thanh (ngụ phường 12, quận 10) nhận xét: “Mặc dù đối tượng có hung khí và rất dữ dằn nhưng Trung tá Phú vẫn dũng cảm quyết liệt khống chế tới cùng”. Được biết tình hình trộm cướp, phạm pháp hình sự trên địa bàn phường đã giảm đáng kể nhờ lực lượng công an phường thường xuyên tuần tra, chống tội phạm quyết liệt. “Ông Phú vẫn thường xuyên theo xe đi tuần tra, đôn đốc bất kể ngày đêm, dù nắng hay mưa. Vị trưởng công an phường này nói là làm, không riêng gì tôi mà người dân ở đây đều rất cảm kích” - ông Thanh cho biết. HOÀNG LAN