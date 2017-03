Thưởng ‘nóng’ vụ bắt ma túy liên tỉnh có súng

Ngày 18-8, Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã tặng hoa, biểu dương và thưởng “nóng” 5 triệu đồng cho ban chuyên án. Đồng thời công bố quyết định khen thưởng số tiền 25 triệu đồng của UBND tỉnh Nghệ An cho Ban chuyên án 266T.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi đường dây ma túy từ Lạng Sơn về Nghệ An, sáng 15-8, PC47 - Công an tỉnh Nghệ An đã bắt Trần Mạnh Tài và Lê Thị Ngọc Bích đang vận chuyển ma túy trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm một gói ma túy đá, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, xe ô tô con và một súng ngắn K59.

Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (thứ ba từ phải sang), tặng hoa, chúc mừng Ban chuyên án 226T. Ảnh: CTV

Khám xét nơi ở của Tài, công an giữ thêm 1 kg ma túy đá, 150 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng quân dụng, nhiều đao kiếm các loại và nhiều loại túi nhỏ dùng để chia ma túy. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ ba đối tượng liên quan trong đường dây mua bán trái phép ma túy trên.

Tài là đối tượng cộm cán, từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đ.LAM