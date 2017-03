Thượng sĩ công an nổ súng chết người lĩnh 2 năm tù

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm chết người trong khi thi hành công vụ với bị cáo Nguyễn Duy Tùng (SN 1989), trú tại thôn Trại Cọ, xã Tam Hiệp - Yên Thế. Bị cáo Tùng nguyên là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Yên Thế.





Sự việc xảy ra vào chiều 10/12/2012, Công an huyện Yên Thế tổ chức phá sới bạc chọi gà tại nhà anh Nguyễn Tiến Đức. Tại sới gà chọi này, công an đã bắt giữ 30 người tham gia đánh bạc cùng tiền và nhiều tang vật.

Trong quá trình khám xét, ông Bùi Văn Lợi (45 tuổi, ở Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) là một trong 30 người bị bắt giữ đã bất ngờ bỏ chạy ra ngoài cánh đồng ở phía sau sới gà.





Công an huyện Yên Thế triển khai đội hình vây bắt. Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng đã dùng súng K54 bắn trúng vai trái của ông Lợi. Sau đó, ông Lợi được đưa tới Phòng khám đa khoa chất lượng cao Bố Hạ nhưng tử vong vào 23h30' cùng ngày.





Theo biên bản khám nghiệm tử thi gia đình ông Lợi cung cấp, trước khi khám nghiệm, 2 cổ tay nạn nhân còn khóa còng số 8.





Nạn nhân trúng đạn đến tử vong nhưng vẫn bị còng tay.





Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - cho biết: "Việc ông Bùi Văn Lợi bị công an bắn trọng thương đến tử vong dù trước hay sau khi bị còng tay đều không đúng luật. Nếu như ông Lợi đã bị còng tay khi chạy trốn nghĩa là họ đã mất khả năng kháng cự hay tẩu thoát. Công an không được phép nổ súng.





Còn nếu như nạn nhân bị bắn đến trọng thương, nguy kịch tính mạng thì việc đầu tiên là cơ quan chức năng phải đưa nạn nhân đi cấp cứu khẩn cấp chứ không phải còng tay lại để ngăn chặn như cách làm của Công an huyện Yên Thế.





Ngay sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Duy Tùng (SN 1989), Thượng sĩ Công an huyện Yên Thế để điều tra về hành vi làm chết người trong khi thi hành công vụ.





Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tùng mức án 2 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 200 triệu đồng.





