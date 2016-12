Thưởng tập thể, cá nhân truy tìm kẻ tung tin đổi tiền

Cụ thể, thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành thưởng đột xuất cho năm tập thể và hai cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, điều tra, truy tìm Nguyễn Xuân Long (34 tuổi, thường trú ấp Đồng, xã Phước Tân, TP Biên Hòa) đã có hành vi phát tán thông tin bịa đặt về việc đổi tiền trên mạng Internet, qua đó đã góp phần chấn an dư luận, giữ vững ổn định an ninh tiền tệ.

UBND tỉnh Đồng Nai đã tiến tặng bằng khen nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: CTV



Liên quan đến sự việc trên, từ cuối tháng 10, trên không gian mạng xuất hiện một số thông tin bịa đặt Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, dàn dựng hình ảnh mẫu tiền mới, bịa đặt rằng những mẫu tiền này đã được in và chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Tin bịa đặt cũng kêu gọi người dân rút hết tiền khỏi ngân hàng để mua vàng, ngoại tệ, kèm theo các bình luận phỉ báng chính quyền và kích động chống phá.

Trong đó, fanpage Vịt Bầu liên tục đăng tải các thông tin bịa đặt liên quan đến việc đổi tiền. Do có lượng theo dõi lớn nên thông tin bịa đặt mà trang này đăng tải lan truyền rất nhanh trên không gian mạng, góp phần hình thành và lan truyền tin đồn thất thiệt.

Qua điều tra cơ quan công an xác định trang facebook Vịt Bầu gồm ba đối tượng quản trị, một trong số này là Nguyễn Xuân Long nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Long khai trang facebook Vịt Bầu do đối tượng nữ ở Mỹ có tên Nguyễn Hằng tạo lập và quản trị từ năm 2015. Tháng 9-2016, Long được Nguyễn Hằng mời tham gia ban quản trị với vai trò quản trị viên để đăng tải và duyệt bài. Long sử dụng facebook Phong Tuấn với bí danh Mr Đắc để đăng tải các bài viết trên trang Vịt Bầu.

* Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai đã tặng bằng khen cho bốn tập thể và 15 cá nhân thuộc Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát hình sự, Phòng Trinh sát ngoại tuyến Công an tỉnh Đồng Nai và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai vì đã lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng gian lận thương mại.