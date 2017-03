Thượng úy CSGT tiếp tay làm xe giả lãnh 3 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Sơn Lâm



Bảy bị cáo khác là Nguyễn Quang Vinh (35 tuổi) lãnh 5 năm tù, Huỳnh Hữu An (34 tuổi) lãnh 3 năm tù, Hồ Vũ Phương Thanh (36 tuổi, cùng ngụ TP Tân An, Long An) lãnh 2 năm tù (cho hưởng án treo), Phan Trọng Hữu (35 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, Long An) 5 năm tù, Nguyễn Văn Thiệt (40 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) 7 năm tù, Lê Anh Tuấn (41 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) 5 năm tù và Lê Văn Vũ (45 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạn tài sản.



Theo HĐXX, lợi dụng sơ hở khi lập hồ sơ bán hóa giá xe môtô hai bánh không ghi rõ loại xe và dung tích xilanh, Thiệt, Tuấn, Hữu đã mua các xe này (chỉ có dung tích xilanh từ 49-100cm3) với giá rẻ để có được hồ sơ hóa giá. Sau đó đi tìm mua các xe môtô hai bánh có dung tích xilanh lớn từ 125-750cm3 không rõ nguồn gốc ở Campuchia về đục lại số máy khớp với hồ sơ của các xe đã hóa giá. Để hợp pháp hóa xe và hồ sơ, các bị cáo thuê Vinh đi đăng ký biển số và giấy phép lưu hành các xe môtô này.Vinh móc nối và thuê Thanh đem xe và hồ sơ cho Vũ, An đi đăng ký tại Công an huyện Thủ Thừa và huyện Cần Đước. Thượng úy Cao Văn Mãi phụ trách việc kiểm tra tại Công an huyện Thủ Thừa đã nhận tiền để đề xuất cấp biển số và giấy phép đăng ký lưu hành cho các xe này.Trong năm 2010, các bị cáo đăng ký tổng cộng 53 xe môtô, bán ra thị trường 14 xe giá cao với lời rao “xe có hồ sơ gốc, đã được sang tên, chuyển vùng" và thu về gần 700 triệu đồng.