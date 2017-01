Thường vụ Quốc hội giám sát việc bồi thường cho ngư dân

Theo đó, đoàn giám sát gồm 19 người do ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn. Ngoài ra, đoàn giám sát cũng mời các đại biểu tham gia hoạt động của đoàn giám sát, gồm Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Hội nghề cá Việt Nam, Hiệp Hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam…

Cơ quan chịu giám sát, ngoài Chính phủ còn có các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và công nghệ, Lao động, thương binh và xã hội, Y tế, Thông tin và truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…



Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi đánh cá sau sự cố môi trường biển. Ảnh: VIẾT LONG

Đoàn sẽ tập trung giám sát bốn nội dung. Cụ thể, thứ nhất, việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản và chính sách, pháp luật liên quan đến bảo đảm quốc phòng, an ninh phục vụ cho việc khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển...



Thứ hai, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức của Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thứ ba, đánh giá việc thực hiện chính sách, quy định của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong đó, trọng tâm là đánh giá thực trạng tình hình khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; việc tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm trên biển, bảo vệ môi trường biển, hải đảo, bảo vệ nguồn lợi hải sản của các tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản; các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bền vững trong khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản…

Đoàn cũng làm rõ các chính sách hỗ trợ và bảo đảm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản bị thiệt hại do sự cố môi trường biển xảy ra tại 4 tỉnh Miền Trung.

Thứ tư, làm rõ nguyên nhân của kết quả đạt được, hạn chế, bất cập; đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đoàn giám sát sẽ báo cáo kết quả giám sát chuyên đề gửi đến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2017).