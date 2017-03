Thủy điện An Khê xả lũ không báo với chủ tịch tỉnh

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak vận hành hồ chứa An Khê tuân thủ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Tuy nhiên, công ty chưa thông báo cho Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (Trưởng ban Phòng chống thiên tai (PCTT) tỉnh Gia Lai) theo quy định.

Bộ Công Thương vừa có báo cáo về kiểm tra quy trình vận hành xả lũ tại thủy điện An Khê - Ka Nak (Gia Lai) và thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) vào ngày 4-11.

Theo đó, tại Nhà máy thủy điện An Khê, đoàn công tác của Bộ Công Thương cho biết do ảnh hưởng của thời tiết biến động nên khu vực hồ An Khê - Ka Nak có mưa vừa đến mưa to, lưu lượng nước về hồ An Khê - Ka Nak tăng đột biến, mực nước hồ An Khê dâng cao.

Căn cứ vào diễn biến thời tiết, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak vận hành hồ chứa An Khê tuân thủ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, đã có thông báo cho các cơ quan theo quy định của quy trình và quy chế phối hợp với địa phương để thông báo xả điều tiết qua tràn.

Tuy nhiên, khi thông báo bằng văn bản và gọi điện thoại cho Ban Chỉ huy PCTT của tỉnh, công ty chỉ gửi và gọi điện thoại cho Văn phòng thường trực Ban PCTT tỉnh và chưa thông báo cho chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành (Trưởng ban PCTT) theo quy định của quy trình dẫn đến việc như dư luận, báo chí phản ánh.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã trực tiếp kiểm tra công tác vận hành tại nhà máy và có đã đánh giá tại biên bản kiểm tra ngày 2-11: Việc vận hành hồ giai đoạn này là đúng quy định và không ảnh hưởng đến ngập lụt vùng hạ du đập.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã nhận thiếu sót trong việc chưa thông báo tới chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Do vậy, đoàn công tác yêu cầu công ty nghiêm khắc rút kinh nghiệm về việc này.

Tại Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về công tác điều tiết, vận hành quy trình liên hồ chứa sông Ba.

Sau khi nghe các công ty thủy điện trên địa bàn báo cáo về công tác vận hành hồ chứa, công tác cảnh báo vùng hạ du và phối hợp giữa các đơn vị quản lý hồ chứa, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đã đánh giá công tác phối hợp điều hành xả lũ của các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Ba đáp ứng các diễn biến của thời tiết; từ đó để Ban PCTT tỉnh Phú Yên ban hành các lệnh điều hành xả lũ đảm bảo an toàn công trình và hạ du đập.