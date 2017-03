Thủy điện làm tăng tình trạng sa mạc hóa

Trong quá trình vận hành, các nhà máy chạy theo lợi ích cục bộ, thiếu trách nhiệm với xã hội, cộng đồng”. Chiều 29-12, ông Nguyễn Thái Học, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Trưởng đoàn Giám sát tình hình hoạt động của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh này, nói.

Đại diện các sở Công Thương, NN&PTNT, TN&MT… cũng cho rằng các nhà máy thủy điện còn nhiều bất cập trong quy trình vận hành xả lũ, điều tiết nước, làm đảo lộn đời sống người dân…

Trước đó, trong hai ngày 27 và 28-12, trong các buổi làm việc giữa đoàn giám sát với hai huyện Sông Hinh, Sơn Hòa - nơi có ba nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, K’rông H’năng - lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng hai địa phương này đều bất bình vì… bất lực với các nhà máy thủy điện.

Ông Lê Thanh Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, nói: “Các thủy điện ở Phú Yên đều không có khả năng cắt lũ. Mùa mưa, dân sống trong nguy hiểm vì xả lũ bất ngờ. Mùa nắng, thủy điện tích hết nước, sông cạn, dân không có nước tưới.

Theo ông Hoa Minh Châu, Trưởng phòng TN&MT huyện Sông Hinh, hiện nay hầu như không có cơ quan nào kiểm tra, kiểm soát việc xả nước của các thủy điện vào mùa khô nên họ muốn xả bao nhiêu thì xả. Thời điểm này, mùa mưa chỉ vừa chấm dứt nhưng đã có hơn 20 km dưới thủy điện Sông Hinh trở thành sông chết, bên dưới thủy điện Sông Ba Hạ có hơn 30 km bị khô kiệt; sông Krông H’năng cũng tương tự.

Tình trạng đời sống người dân ở các khu tái định cư thủy điện khó khăn hơn nhiều so với trước đây do thiếu hoặc mất đất sản xuất. “Không thấy lợi đâu, thủy điện chỉ mang lại rối ren, để lại bao hậu quả to lớn buộc huyện phải giải quyết. Tôi sợ thủy điện lắm rồi!” - ông Lai ngán ngẩm.

Sáng 28-12, khi đoàn đến làm việc tại Nhà máy Thủy điện K’rông H’năng thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba, toàn bộ lãnh đạo nhà máy vắng mặt. Trước đó, đoàn đã chuyển các quyết định, kế hoạch đề cương cho đơn vị này để yêu cầu báo cáo. Đoàn giám sát đã lập biên bản, dừng buổi giám sát tại đơn vị này.

Ngày 29-12, sau gần một tháng khảo sát, nghiên cứu, các chuyên gia Viện Địa chất và Viện Vật lý địa cầu kết luận nguyên nhân động đất kèm theo tiếng nổ tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) là do động đất kích thích, không liên quan tới hoạt động của núi lửa.

Nguyên nhân là khi hồ thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đã làm tăng áp suất nước trên các đới đứt gãy gây nên động đất. Động đất kích thích tại khu vực hồ chứa là hiện tượng bình thường. Các trận động đất kích thích có thể ghi nhận được 4-5 năm sau với tần suất, độ lớn giảm dần. Hiện tượng này có thể tiếp tục xảy ra nhưng không thể vượt giá trị cực đại 5.5 độ richter như đánh giá động đất trước khi xây dựng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Theo Viện Địa chất, để dự báo và phòng tránh tai nạn do động đất, cần thiết phải đặt một hệ thống quan sát động đất với năm trạm địa chấn tại Bắc Trà My trong thời gian 2-3 năm.

