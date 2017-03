Thủy điện Sông Tranh 2: Nếu vỡ đập, 62.000 người phải sơ tán

Nếu có nguy cơ gì, chính quyền phải cảnh báo trước ít nhất 30 phút chúng tôi mới có thể sơ tán kịp. Nhà tôi ở khá gần thân đập, di chuyển đến cao điểm an toàn như kế hoạch cũng mất gần 2 km. Có chạy cũng chỉ chạy tay không, không thể mang thêm được gì. Còn các gia đình dưới thị trấn Trà My và các xã gần huyện Tiên Phước thì không thể chạy kịp nếu đập vỡ bất ngờ. Theo tôi, phải chú trọng đến việc cảnh báo, trang bị đầy đủ kỹ năng ứng phó cho dân. Lực lượng cứu hộ cũng phải có mặt kịp thời để hướng dẫn dân chạy. Chứ cứ để người chạy ngược, kẻ chạy xuôi là sẽ loạn lên hết. Ông NGUYỄN VĂN NAM, 45 tuổi, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My Hiện có năm trạm dự báo động đất tại Sông Tranh 2 nhưng hoạt động không hiệu quả. Mỗi khi động đất xảy ra, rất lâu sau Viện Vật lý Địa cầu mới thông báo kết quả. Ngoài ra, các trạm này không có khả năng dự báo động đất. Ông TRẦN ANH TUẤN, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Phải cắm các biển báo độ cao an toàn tại hạ du, thông báo vỡ đập qua tin nhắn cho người dân. Khi sơ tán phải ưu tiên một số đối tượng cụ thể. Thượng tá NGUYỄN MẠNH HÙNG, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam Khi vỡ đập thì phải xác định đây là thảm họa quốc gia. Trung ương cần huy động máy bay, trực thăng vào cuộc, mở kho dự trữ quốc gia chứ một mình tỉnh không thể đương đầu nổi. Ông PHAN VĂN CHÍN, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam