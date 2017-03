Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

“Theo báo cáo của Sở KH&CN tỉnh, tính chất của trận động đất ngày 3-9 rất nguy hiểm, mạnh hơn trước đây rất nhiều nên đã gây tâm lý hoang mang cho người dân” - ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết chiều 5-9. Theo ông Truyền, tỉnh Quảng Nam đã có văn bản báo cáo Chính phủ và Bộ KH&CN tình hình vụ động đất. Tỉnh cũng đề xuất trung ương khẩn trương lắp đặt hệ thống quan trắc động đất tại huyện Bắc Trà My để có cảnh báo kịp thời; đồng thời lập đoàn kiểm tra vào xem xét tình hình.

Cùng ngày, đoàn công tác của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước (HĐNTNN) bất ngờ có mặt ở đập thủy điện Sông Tranh 2. Đoàn đã vào bên trong đường hầm để khảo sát việc khắc phục sự cố rò rỉ ở đập Sông Tranh 2. Tuy nhiên, những thông tin về sự an toàn của đập tiếp tục được giữ kín. “Đoàn công tác của HĐNTNN làm việc trực tiếp với thủy điện Sông Tranh 2, không thông qua huyện nên chúng tôi hoàn toàn không biết thông tin. Người dân đang cần minh bạch, rõ ràng nhưng cứ úp mở kiểu đó sẽ làm mọi người thêm hoang mang, lo sợ” - ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 liệu có an toàn trước các vụ động đất trong thời gian tới? Ảnh: LÊ PHI

Cũng theo ông Phong, sau khi đoàn công tác của HĐNTNN báo cáo với Chính phủ, huyện sẽ tổ chức thông tin rộng rãi để người dân hiểu được những gì đang diễn ra tại khu vực đập. Huyện cũng đã lên kế hoạch cụ thể để di dời người dân các vùng trọng yếu trong mùa mưa bão sắp tới nếu có sự cố nguy cấp.

l Ngày 5-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 (BQLDA TĐ3) có văn bản chính thức về tình hình động đất và độ an toàn của công trình thủy điện Sông Tranh 2 gửi UBND tỉnh Quảng Nam và huyện Bắc Trà My. BQLDA TĐ3 khẳng định công tác xử lý giảm lưu lượng thấm nước đập đã hoàn thành ngày 22-8, sau gần hai tháng khẩn trương thi công. Đối với lưu lượng thấm qua 10 khe nhiệt, trước khi xử lý lưu lượng thấm là 26,20 lít/giây, sau khi xử lý còn lại là 0,024 lít/giây, giảm 99% (yêu cầu thiết kế là 80%). Đối với tổng lưu lượng nước thấm qua đập khi mực nước hồ ở 140 m trước khi xử lý là 30,415 lít/giây, sau khi xử lý còn lại 2,6 lít/giây, giảm 91,45%.

Ông Trần Văn Hải, Trưởng BQLDA TĐ3, cho biết: “Công trình thủy điện Sông Tranh 2 được thiết kế chịu được động đất đến 5,9 độ Richter. Độ lớn trận động đất vừa qua còn thấp hơn so với thiết kế công trình. Ban đã kiểm tra toàn bộ công trình và thấy công trình vẫn an toàn và làm việc bình thường”. BQLDA TĐ3 cho biết thêm: “Chủ tịch HĐNTNN các công trình xây dựng đã đánh giá về công tác chống thấm và đánh giá an toàn công trình thủy điện Sông Tranh 2 như sau: Về an toàn đập, theo báo cáo của tư vấn độc lập, Công ty AF Colencon (Thụy Sĩ) kết luận đập Sông Tranh 2 đảm bảo tích nước và an toàn theo thiết kế. Về công tác chống thấm, HĐNTNN sau khi xem xét hiện tượng và hồ sơ đã thống nhất đánh giá của hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở là công tác chống thấm đạt yêu cầu”.

LÊ PHI