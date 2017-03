Thủy điện xả lũ nhấn chìm hạ du

Đến chiều tối 3-10, nhiều khu vực trong huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vẫn còn bị lũ cô lập. Đáng ngạc nhiên là dù trời không mưa nhưng nước lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn cứ cuồn cuộn đổ về xuôi. Sau cùng, 147.000 hộ dân huyện Đại Lộc đã biết được nguyên nhân: Đó là do các thủy điện Đắk Mi 4, Sông Bung 4A, A Vương, Sông Tranh 2 đồng loạt xả lũ.

Sơ tán vì tin đồn vỡ đập

Trước đó, đêm 2-10, khi nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn đột ngột dâng cao, cả huyện Đại Lộc nhốn nháo vì tin đồn vỡ đập thủy điện Đắk Mi 4 tại huyện Phước Sơn. Ngay trong đêm, hàng chục ngàn hộ dân ở vùng trũng thấp cuống cuồng tay xách nách mang, ôm con dại bỏ chạy làm náo loạn cả huyện.

Người dân huyện Đại Lộc đưa một thai phụ đi sinh trong nước lũ. Ảnh: LÊ PHI

“Chúng tôi nghe tin đồn vỡ đập, huyện Phước Sơn chìm nghỉm trong lũ. Quả thật sau đó nước lên nhanh chóng mặt, sợ quá nên ai cũng bồng bế con cái tìm đường bỏ chạy. Tới khi nhận được thông báo của huyện rằng lũ do thủy điện xả chứ không phải vỡ đập, chúng tôi mới dám quay về nhà” - anh Lê Tuấn Minh, xã Đại An, nói.

Trước tình cảnh trên, UBND huyện Đại Lộc phải gửi công văn khẩn yêu cầu các xã tìm cách trấn an người dân. Lãnh đạo huyện cũng yêu cầu các thủy điện dừng xả lũ, tổ chức kiểm tra an toàn các hồ chứa.

“Sau khi một số xã của huyện bị ngập, huyện đã yêu cầu thủy điện Đắk Mi 4 dừng ngay việc phát điện để giảm lũ. Tuy nhiên, khi ngừng phát điện thì thủy điện Đắk Mi 4 lại mở năm cửa xả lũ đổ về hạ du vùng Đại Lộc” - ông Phạm Thế Quyền, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, thông tin thêm.

Đau tim với thủy điện

Theo UBND huyện Đại Lộc, việc bốn thủy điện đồng loạt xả lũ đã khiến các huyện Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My ngập nặng. Giao thông giữa các huyện bị chia cắt hoàn toàn. Hiện huyện đã sơ tán được hơn 1.200 người dân đến nơi an toàn. Chị Nguyễn Thị Hoa, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, thiểu não: “Từ ngày có mấy cái thủy điện đầu nguồn, chúng tôi mất ăn mất ngủ. Mùa mưa đến là phải canh nước lên, lo quá tim như muốn nhảy ra ngoài”.

Ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết: Trước lúc các thủy điện xả lũ, mực nước trên sông Vu Gia ở mức báo động I (4,5 m). Nhưng khi các thủy điện xả lũ, mực nước đã lên tới mức báo động III là 8,46 m. “Đó còn may là trời không mưa, chứ nếu hạ du có mưa mà các thủy điện lại xả ở mức 3.000-4.000 m3/giây thì dân chỉ có chết” - ông Tính nói.

Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, UBND huyện Đại Lộc đã chính thức đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các thủy điện Đắk Mi 4, Sông Bung 4A, A Vương, Sông Tranh 2 phải phát điện, xả nước trước khi có mưa lớn hoặc bão vào.

LÊ PHI