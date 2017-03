Thuyền viên 4 ngày mất tích trên biển được tàu Pháp cứu

Tối 25-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu hàng hải trên biển đã tiếp nhận thuyền viên Nguyễn Văn Dư (quê Kiên Giang) gặp nạn khi đang đánh bắt thủy hải sản, trôi dạt 4 ngày đêm trên biển.

Trước đó, ngày 21-11, anh Nguyễn Văn Dư đang cùng 11 thuyền viên khác đánh bắt thủy sản trên tàu cá mang số hiệu KG 93066 TS tại khu vực giáp ranh với vùng biển quốc tế thì bất ngờ tàu bị nổ bình gas và bị phá nước.



Sau bốn ngày lênh đênh trên biển, anh Dư được cứu và đưa về TP.HCM.

Phát hiện sự việc, các thuyền viên hô hoán nên anh Dư ôm phao nhảy xuống biển và bị sóng đánh trôi dạt 4 ngày đêm.

Đến ngày 24-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Singapore về việc tàu L’Austral, quốc tịch Pháp trên đường hành trình từ TP.HCM đến Singapore, phát hiện và vớt được một người Việt Nam trôi dạt trên biển trong tình trạng bị suy kiệt nghiêm trọng; vị trí phát hiện cách Singapore 160 hải lý về phía Đông Bắc.

Ngay sau khi được cứu lên tàu, anh Dư đã được tàu bạn chăm sóc y tế rồi đưa về Singapore. Tại đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã hỗ trợ, tiền vé máy bay để đưa thuyền viên về Việt Nam.



Sức khỏe anh Dư đã hồi phục bình thường sau sự việc.

Theo anh Dư, lúc nghe tiếng nổ, tàu bị phá nước nên mọi người hô hoán ôm phao cùng nhảy xuống biển.

“Mấy anh em kia nhảy xuống thì có một ghe đi cùng vớt được. Tui cứ nghĩ hai thuyền đi cùng với nhau nên mình nhảy xuống sẽ được vớt thôi. May sao tôi vớ được hai cái phao, rồi lênh đênh trên biển 4 ngày đêm. Ngày thứ nhất còn nghĩ sẽ có người cứu nhưng qua ngày thứ hai, thứ ba là nghĩ không ai cứu mình rồi chắc không còn sống nữa; nước cũng không có uống. Thỉnh thoảng có thấy tàu buôn mà mình kêu họ không nghe thấy. May gặp tàu của Pháp nhưng tàu này cũng chạy qua, tui cứ nghĩ là mình hết hy vọng rồi, may mắn họ phát hiện nên quay lại vớt. Đưa lên tàu thì tôi ngất xỉu” – anh Dư kể lại.

Tàu cá số hiệu KG 93066 TS sau đó được khắc phục, đưa về đất liền cùng 11 thuyền viên trên tàu.

Save