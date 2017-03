“Thuyết khách” Huyền Như và miếng mồi lãi suất

Miếng mồi lãi suất quá hấp dẫn Tòa hỏi khi huy động vốn của các công ty, bị cáo có nghĩ rằng mình có khả năng trả nợ? Như trả lời lúc đó chỉ muốn có tiền để trả cho các khoản vay trước đó để giảm lãi suất vay xuống, vì lãi suất huy động của các công ty thấp hơn lãi suất huy động của các cá nhân. Tòa hỏi làm sao có thể khiến các công ty trên tin tưởng chuyển tiền cho ngân hàng. Như nói mình đề nghị các công ty mở tài khoản tại VietinBank thỏa thuận là các công ty chuyển tiền vào tài khoản đó, VietinBank sẽ tự trích tiền trong tài khoản để gửi tiết kiệm cho ba công ty theo hợp đồng. Thực tế là bị cáo trích tiền từ tài khoản của các công ty trên để trả nợ cho mình. Bị cáo nói với các công ty, cá nhân khác bị cáo cũng thực hiện thủ đoạn tương tự. Ai cũng tưởng VietinBank đã trích tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản tiền gửi nhưng thực tế Như đã giả chữ ký, làm giả con dấu của các công ty, cá nhân trên, chuyển tiền từ tài khoản của họ để trả đống nợ khổng lồ mà Huyền Như đang vay tín dụng đen. Tòa hỏi: “Bị cáo có cách nói thế nào mà nhiều người tin tưởng giao tiền cho bị cáo như thế?”. Như đáp: “Bị cáo chỉ nói bình thường thôi, tự người ta tin. Với lại, chắc do lãi suất hấp dẫn”. Như khai tại thời điểm ngân hàng quy định mức lãi suất huy động tối đa không quá 14%/năm thì Như sẵn sàng trả thêm lãi suất chênh lệch (trả tiền mặt ngay khi gửi tiền) 5%-7%/năm! Có người đánh tiếng lo cho Huyền Như bỏ trốn Tại tòa, HĐXX hỏi bị cáo Huyền Như có ý định bỏ trốn hay không, Như trả lời bị cáo không có ý định đó. Như nói thêm có người đánh tiếng lo trọn gói cho gia đình bị cáo trốn ra nước ngoài với giá 18 tỉ đồng nhưng bị cáo khước từ. Do nội dung này không liên quan đến vụ án nên không thấy tòa truy ai là người có ý định muốn giúp Như bỏ trốn. Cùng ra tòa có bị cáo Hoàng Hương Giang (nguyên giao dịch viên VietinBank Phòng giao dịch Điện Biên Phủ, đang tại ngoại), bị truy tố về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS (mức án đến 20 năm tù). Giang trong khi thực hiện nghiệp vụ, do nể nang, tin Như là lãnh đạo nên bỏ qua các quy định về cho vay để Như chiếm đoạt số tiền khủng như đã nêu. Bị cáo này xin vắng mặt trong phiên tòa vì con nhỏ bị sốt nặng. Tuy vắng mặt nhưng bị cáo này có luật sư bào chữa nên HĐXX chấp thuận đơn xin vắng mặt của bị cáo Giang.