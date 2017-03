Tịch thu xe của ‘ma men’: Không vướng về sở hữu

Tài sản cá nhân: Ai có quyền tước bỏ? Đòi phạt thật nặng các “ma men” cầm lái thì ai nấy đều đồng tình vì “quá nhiều vụ TNGT và chết nhiều người lắm rồi” (như phát biểu của ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trên báo Tuổi Trẻ). Thế nhưng với việc tịch thu chiếc xe ô tô có liên quan thì phần đông lại băn khoăn, thậm chí là phản đối. Dù Luật XLVPHC có đưa ra một số nguyên tắc xử lý nhưng dường như số đông vẫn khó chấp nhận việc từ lỗi lái xe mà bị tịch thu tài sản. Với xe chính chủ còn thế, với xe của người khác thì càng lắm nỗi niềm. Để không bị tịch thu xe, những người cho mượn, cho thuê xe… phải chứng minh mình không có lỗi hoặc nếu có là lỗi vô ý trong vụ việc. Liệu việc tự thanh minh có dễ dàng hay người dân có thể phải đối mặt với các thủ tục khiếu nại, khởi kiện dằng dai? Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các bộ GTVT, Công an, Tư pháp và các cơ quan liên quan sẽ phải nghiên cứu để việc xử lý nặng những hành vi trực tiếp gây tngt… (trong đó có việc lái xe khi xỉn nặng) có tính thuyết phục và quan trọng là thực hiện được. Chưa rõ các đề xuất của Ủy ban ATGT Quốc gia có được chấp nhận hết hay không nhưng qua đây cũng là dịp để các cơ quan chức năng xem xét lại thẩm quyền tịch thu tài sản. Cùng là tài sản có liên quan trực tiếp đến vi phạm pháp luật nhưng thẩm quyền tịch thu được quy định khác nhau trong BLHS và Luật XLVPHC. Một bên thì do tòa án quyết định, một bên thì các cơ quan hành chính nhà nước cũng được quyền ra quyết định. Chi tiết hơn, trong XLVPHC, chủ tịch UBND hay trưởng công an xã, huyện, tỉnh rồi chi cục trưởng chi cục hải quan hay chi cục thuế… đều được quyền tịch thu tài sản (tính theo mức tiền phạt). Có thể lý giải là đối với người phạm tội thì chỉ có tòa án xét xử, còn đối với các hành vi VPHC thì có rất nhiều cơ quan hành chính tham gia xử phạt. Hoặc nếu so sánh thì cũng có thể nói do ở các nước không có Luật XLVPHC nên vi phạm nào họ cũng đưa ra tòa, từ đó chỉ có mỗi tòa án của họ mới được quyền tịch thu tài sản dính dáng đến vi phạm… Dẫu lý do nào thì vẫn phải thấy rằng tất cả đều là tài sản tư nhân và trong số đó có nhiều tài sản có giá trị lớn. Liệu có ổn thỏa hay không khi các cơ quan hành chính bằng quyết định có phần đơn phương của mình là có thể tịch thu? Trong việc đưa các con nghiện vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc, pháp luật đã chuyển thẩm quyền quyết định từ UBND cấp huyện, tỉnh sang cho tòa án. Sự thay đổi này xuất phát từ chỗ các biện pháp xử lý đó hạn chế trực tiếp quyền tự do của công dân. Vậy với quyền sở hữu tài sản, có nên giữ nguyên thẩm quyền tịch thu như quy định hiện hành hay tới đây cũng phải tính toán điều chỉnh mà việc phân theo giá trị tài sản sẽ là một phương án? Một câu hỏi không thể có ngay câu trả lời nhưng thiết nghĩ phải được xem xét thấu đáo để qua đó minh định được sự bảo hộ của pháp luật đối với quyền cơ bản này. THU TÂM