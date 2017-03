Tịch thu xe của người say: Luật không vướng

Các nước: Bóc lịch đến tử hình Các nước đều có quy định độ cồn cho phép trong máu của các tài xế. Nếu vi phạm, các nước có những biện pháp xử phạt khác nhau. ● Pháp: Các tòa án thường phạt 1.000 USD, đình chỉ giấy phép lái xe trong ba năm và phạt tù từ một năm trở lên khi người vi phạm có độ cồn vượt quá 0,08%. ● Saudi Arabia: Quốc gia này cấm tiệt người lái xe tiêu thụ rượu dưới bất kỳ hình thức nào. Người vi phạm thường phải trả 10.000 USD, đi tù trong 10 năm và có khi phải nhận đòn roi trong một quảng trường công cộng. ● Na Uy: Người lái xe khi say rượu sẽ bị kết án ba tuần lao động khổ sai trong tù, mất giấy phép trong vòng ba năm. Nếu vi phạm một lần nữa, họ sẽ mất bằng lái vĩnh viễn. ● Trung Quốc: Nếu phát hiện nồng độ cồn dưới 0,08%, lái xe sẽ bị phạt 160-320 USD và đình chỉ giấy phép sáu tháng. Nồng độ cồn vượt quá 0,08%, lái xe sẽ bị phạt đến ba năm tù giam, tịch thu giấy phép năm năm. Nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị tịch thu giấy phép suốt đời. ● Nam Phi: Phạt tiền đến 10.000 USD và phạt tù 10 năm. ● Úc: Sau khi nộp phạt và bóc lịch trong tù, họ còn phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế trước khi nhận giấy phép trở lại. ● El Salvador: Sẽ xử tử người vi phạm ngay trong lần vi phạm đầu tiên. ● Bulgaria: Có thể xử tử tài xế say rượu nếu vi phạm hai lần. Một số quốc gia có hình phạt khá độc đáo: ● Thổ Nhĩ Kỳ: Cảnh sát sẽ chở người lái xe say rượu ra khỏi chỗ ở của họ 32 km để người này tự cuốc bộ về nhà. ● Nga: Người vi phạm lần đầu có thể sẽ mất giấy phép vĩnh viễn. ● Malaysia: Không chỉ phạt người lái xe say rượu mà người thân trong gia đình cũng bị “vạ lây”. Ví dụ: Chồng lái xe say rượu bị phạt, vợ cũng sẽ phải nhận hình thức trừng phạt tương tự. ● Ba Lan: Người vi phạm có thể phải vào tù, phạt tiền, thậm chí còn phải tham gia các khóa học chính trị. PHÚ QUỐC tổng hợp