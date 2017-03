Tịch thu xe ô tô mang biển số đỏ dỏm

Theo đó, phạt lái xe Đồng Minh Đức ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai 27,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hai tháng và tịch thu xe ô tô biển số 57H-0586 gắn biển số đỏ giả KP-3162 để lưu hành.

Xe 57H-0586 gắn biển số đỏ giả KP-3162 bị trạm cân Bình Thuận bắt giữ. Ảnh: PN

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cũng ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Lãnh (ngụ Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) là chủ chiếc xe trên do đã giao xe cho người làm công thực hiện hành vi chở quá tải. Như chúng tôi đã thông tin, ngày 16-7, trạm cân tải trọng lưu động đã bắt giữ chiếc xe đầu kéo biển số đỏ KP-3162 kéo sơmi rơmoóc chở máy đào chuyên dụng (máy khoan phá đá) vượt tải trọng 23,8%. Lực lượng chức năng phát hiện chủ phương tiện có dấu hiệu sử dụng phương pháp scan chữ ký ông Thái Công Hòa, Trưởng phòng Xe máy và con dấu của Cục Kỹ thuật - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để làm giả giấy tờ lưu hành. Quá trình xác minh, Cục Kỹ thuật - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho biết biển số KP-3162 là của xe vận tải nhãn hiệu M-35A2, chiến lợi phẩm thu hồi năm 1975 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai sử dụng đã loại khỏi biên chế quân sự vào năm 2009. Giấy phép đăng ký xe và giấy lưu hành xe mang biển số KP-3162 bị trạm cân thu giữ không phải giấy của Cục Xe máy và của Quân khu 7 cấp.

Cơ quan chức năng xác định các lỗi vi phạm của xe này là chở vượt tải trọng cho phép; gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; sử dụng giấy đăng ký xe giả, sử dụng sổ kiểm định hết hạn; chở hàng siêu trường siêu trọng không có giấy phép lưu hành; đầu kéo hết niên hạn sử dụng… nên xử phạt như trên.

PHƯƠNG NAM