Tiếc của, tự tố mình đánh bài!

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành -Đồng Tháp vừa tuyên phạt La Công Phú, Ngô Trường, Nguyễn Văn Bực mỗi bị cáo 3 tháng tù giam; Lý Ngọc Trắng, Hồ Hữu Liệt và Nguyễn Văn Thành cùng mức án 6 tháng tù giam.

Nguyên ngày 13-6-2012, La Công Phú, Lý Ngọc Trắng cùng ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành; Hồ Hữu Liệt, Ngô Trường cùng ngụ xã An Nhơn, huyện Châu Thành; Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Bực cùng ngụ phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự tham gia đánh bài sập xám ăn thua bằng tiền tại ghe cá của ông Nguyễn Văn Thành (đậu tại bến Công ty Cổ phần Thủy sản An Phú thuộc ấp An Phú, xã An Nhơn) với mức đặt cược ăn thua từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/bàn.

Sau khi thua hết số tiền mang theo là 5 triệu đồng, La Công Phú nhờ Hồ Hữu Liệt cầm chiếc xe Nouvo LX biển số 66C1-060.94. Thấy vậy, Nguyễn Văn Bực đứng ra cầm chiếc xe của La Công Phú với số tiền 30 triệu đồng và tiếp tục đánh bạc. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, La Công Phú thua hết tiền. Do tiếc của, La Công Phú đã đến cơ quan Công an trình báo.