Tiệc hoành tráng mừng phó giám đốc sở

Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm Được biết ngày 23-2, Tỉnh ủy Nghệ An có quyết định chỉ định ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Yên Thành, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Thành để chuyển đến công tác tại Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, giữ chức phó giám đốc Sở. Ông Hiếu từng giữ chức phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An được điều về giữ chức bí thư Huyện ủy Yên Thành từ tháng 12-2014. Đến chiều 25-2, tại trụ sở Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Hiếu giữ chức phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã trực tiếp trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Hiếu. Chiều tối cùng ngày, đêm giao lưu chúc mừng ông Hiếu tại trung tâm hội nghị thuộc nhà khách tỉnh Nghệ An (TP Vinh).