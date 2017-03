Tiêm vaccine dịch vụ ‘sướng’ hơn?

Bộ Y tế không can thiệp việc phân bổ vaccine . Việc phân bổ vaccine chênh lệch lớn giữa trong Nam và ngoài Bắc có làm nảy sinh nguy cơ lượng vaccine trong Nam lại được chuyển ngược ra Bắc bán để tăng giá? + Ông Trương Quốc Cường: Hiện phân bố phía Bắc có 15.000 liều, sắp tới về 29.000 liều, tổng số 44.000 liều, trong tổng số 160.000 liều, còn lại là dành cho miền Nam. Đây là hợp đồng ký giữa nhà nhập khẩu và các trung tâm, Bộ Y tế không thể can thiệp được, Bộ Y tế chỉ quản lý giá và chất lượng. Chúng tôi cũng đã công bố công khai tên các trung tâm mua và số lượng để quản lý. Nguy cơ chuyển ngược ra Bắc ít xảy ra vì có sự kiểm soát rất chặt chẽ từ cơ quan quản lý và chúng tôi rất mong có sự giám sát của các cơ quan báo chí. Những thứ này chẳng ai dại gì tăng giá và cũng không tăng giá được, các nhà báo rất tinh, chỉ cần thay đổi 1 đồng cũng sẽ có thông tin ngay, không thể giấu được bất cứ việc gì… Ông Nguyễn Nhật Cảm khẳng định: “Để không xảy ra lộn xộn, chúng tôi đưa ra phương án đăng ký qua trang web, chẳng hạn đăng ký vào một hộp thư điện tử nào đó để bảo đảm người dân không phải đến xếp hàng. Làm sao để công bằng thì chúng tôi cũng sẽ có phương án. Chiều 26-12, chúng tôi sẽ chốt hình thức đăng ký như thế nào, ngày giờ tiêm, đến chỗ nào để tiêm, khi đi tiêm cần những tài liệu gì… Chúng tôi sẽ công khai trên trang web của các đơn vị và báo chí”. Chưa nhận được phản ánh việc găm hàng chờ tăng giá . Để xảy ra tình trạng hỗn loạn tại điểm tiêm chủng tại 182 Lương Thế Vinh hôm 24-12 phải chăng do công tác truyền thông đối với người dân chưa tốt? + Ông Trần Đắc Phu: Bộ Y tế có rất nhiều công văn chỉ đạo, đi kiểm tra giám sát, thậm chí có hướng dẫn các địa phương. Thời gian gần đây có nhiều điểm tổ chức tiêm rất tốt, người đến xếp hàng có thể nhiều nhưng vẫn bảo đảm trật tự, nghiêm túc. Riêng điểm tiêm của Lương Thế Vinh, tôi cho rằng đây là cách làm không khoa học, dẫn tới tình trạng hỗn loạn như vậy. Chúng tôi cũng đã có rút kinh nghiệm ngay, lãnh đạo Bộ đã chủ trì cuộc họp với các vụ, cục và đặc biệt sáng nay chúng tôi đã họp với tất cả điểm tiêm chủng của Hà Nội để quán triệt và bàn cách làm thế nào cho tốt nhất. . Trong cuộc họp tối 25-12, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu ngày 28-12, tất cả điểm tiêm chủng dịch vụ phải mở điểm tiêm vaccine Pentaxim cho trẻ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ giải quyết như thế nào khi số lượng vaccine quá ít so với nhu cầu như hiện nay? + Trước tiên tôi cho rằng khâu đăng ký là quan trọng. Đăng ký phải bảo đảm không lộn xộn. Tất nhiên, nếu số lượng đáp ứng đủ, ai đăng ký cũng được tiêm là tốt nhất nhưng nếu không đủ thì người đăng ký trước phải được ưu tiên trước. Việc đăng ký phải bảo đảm công bằng và minh bạch. Chúng tôi đang có chỉ đạo, chúng ta có thể đăng ký trên trang web bởi người dân cũng có trình độ rồi, để tránh hiện tượng người dân phải đến xếp hàng. Còn điểm nào đăng ký xếp hàng thì phải bảo đảm an toàn, trật tự. Đăng ký xong mới hẹn lịch tiêm, khi đó các ông bố, bà mẹ mới bế con đến, tránh việc khi đi đăng ký bế bé đi theo, nhất là ở thời điểm rét buốt thế này. Chúng ta cũng phải bố trí điểm tiêm thế nào để bảo đảm quy trình khám sàng lọc, tiêm chủng, tư vấn sau tiêm 30 phút… tránh tình trạng chờ đợi quá lâu trong thời gian rét buốt thế này dẫn đến hậu quả trong khi chờ tiêm chủng lại mắc các bệnh dịch khác… . Chúng ta có giải pháp nào để tránh tình trạng găm vaccine, chờ nâng giá trục lợi? + Hiện tôi cũng đã nghe một số thông tin nói việc găm hàng chờ nâng giá. Nhưng hiện nay vaccine nhập vào đến đâu thì Cục Quản lý dược cấp phép và đưa ra thẩm định qua viện thẩm định và lô nào, về bao nhiêu đều được công khai hết. Hoàn toàn không có việc găm hàng chờ bán giá cao hơn. Riêng về giá thì hiện nay đã có giá trần do Cục Quản lý dược quy định, anh không được bán cao hơn giá trần. Còn hiện nay một số đơn vị có giá khác nhau, đó là giá dịch vụ. Ví dụ, tiêm ở BV Việt-Pháp, điều kiện tiêm tốt hơn thì giá cao hơn. Nhưng lúc này chúng tôi đề nghị cái gì cũng phải tính đúng, tính đủ, tính khoa học, không thể tùy tiện tăng lên được.