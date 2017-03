Tiền doanh nghiệp bỏ túi, rác Nhà nước lo!

Thu gom rác, nhận tiền để xử lý nhưng sau đó đem đổ miễn phí tại bãi rác tạm - đó là cách “xử lý rác” đang được Công ty TNHH Bảy Hạ Long (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý rác) áp dụng. Đáng chú ý, chính UBND huyện Nhơn Trạch cho phép công ty này được đổ rác miễn phí.

Không máy móc vẫn xử lý rác

Công ty TNHH Bảy Hạ Long được thành lập năm 2008 với ngành nghề mua bán phế liệu, hàng thứ phẩm… Đến năm 2010, công ty được bổ sung chức năng thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt và rác thải thông thường không độc hại. Từ đó đến nay, công ty đã ký hợp đồng thu gom, xử lý rác sinh hoạt và rác công nghiệp cho nhiều đơn vị trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Theo một số hợp đồng chúng tôi thu thập được, chi phí thu gom và xử lý rác do Công ty Bảy Hạ Long thực hiện là 250.000 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế).

Dù hành nghề thu gom xử lý rác lấy tiền nhưng Công ty Bảy Hạ Long lại có văn bản xin UBND huyện Nhơn Trạch cho phép đổ rác tại bãi rác tạm Đồng Mu Rùa ở xã Phước An và được chính quyền địa phương đồng ý. Việc chấp thuận được thực hiện bằng văn bản, do ông Giang Chí An, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, ký ngày 22-10-2010. Theo văn bản này, Công ty Bảy Hạ Long không những được đổ rác sinh hoạt mà còn được đổ cả rác thải thông thường không độc hại (thường gọi là rác công nghiệp). Điều này đã gây bất bình cho những công ty hoạt động cùng lĩnh vực muốn thu gom, xử lý rác thải công nghiệp ở địa bàn huyện Nhơn Trạch, nhất là ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Trong đống chất thải được đốt cháy nghi ngút có rất nhiều bóng đèn huỳnh quang (chất thải độc hại). Ảnh: KHANG BÁCH

“Ai cũng biết rác công nghiệp thường bị trộn lẫn chất thải nguy hại. Để xử lý, chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền đầu tư máy móc thiết bị. Trong khi đó, Công ty Bảy Hạ Long lại được địa phương cho phép đổ rác công nghiệp trong bãi rác sinh hoạt. Như thế làm sao chúng tôi có cơ hội cạnh tranh một cách lành mạnh với họ” - một chủ công ty xử lý rác cho biết.

“Độn” chất thải độc hại

Một cán bộ Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cho biết bãi rác Đồng Mu Rùa trước đây hoạt động trái phép, phát sinh do nhu cầu đổ rác sinh hoạt của người dân huyện Nhơn Trạch. Sau năm 2005, địa phương mới có chủ trương cho phép làm bãi chứa rác sinh hoạt tạm. Do bãi rác nằm cách xa khu dân cư nên người dân chưa bức xúc nhiều về mùi thối. Song do việc chôn lấp rác tạm, chưa đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường nên việc phát tán ô nhiễm là điều không thể tránh khỏi.

Ngày 4-12, tiếp cận bãi rác trên, chúng tôi nhận thấy tại đây không chỉ có rác sinh hoạt, rác công nghiệp mà còn có cả chất thải nguy hại. Trong đó, dễ nhận biết nhất là các đống bóng đèn huỳnh quang (có chất thủy ngân cực độc, thuộc danh mục chất thải nguy hại) được đổ xen lẫn trong các đống rác thải khác. Toàn bộ rác thải được đưa về đây hiện chỉ mới được chôn lấp tạm hoặc đốt cháy lộ thiên. Theo GS-TS Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường (ĐH Công nghiệp TP.HCM), trong tương lai, nước rỉ ở bãi rác tạm sẽ phát tán ra môi trường và việc khắc phục ô nhiễm sẽ cực kỳ khó khăn và tốn kém.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM về công tác kiểm tra, giám sát khối lượng rác thải do Công ty Bảy Hạ Long thu gom đưa về bãi rác Đồng Mu Rùa, ông Trương Ngọc Quang, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị này chưa nắm được thông tin về vụ việc này. “Nếu báo Pháp Luật TP.HCM có chứng cớ về việc UBND huyện cho phép đổ rác công nghiệp ở bãi rác tạm Đồng Mu Rùa, chúng tôi sẽ thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo nêu” - ông Quang nói.

TRUNG THANH - KHANG BÁCH