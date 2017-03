Tiền Giang: Cầu An Hữu lại kẹt xe kéo dài

Do cầu An Hữu đang trong quá trình sữa chữa, mặt đường hẹp nên đến khoảng 12 giờ trưa, đoạn đường hơn 4 cây số từ chân cầu Mỹ Thuận đến khu vực 2 bên cầu An Hữu (Cái Bè, Tiền Giang) tiếp tục kẹt xe hàng giờ liền.





Kẹt xe khu vực cầu An Hữu

Hàng chục CSGT được huy động để điều tiết giao thông, đến 14 giờ, khu vực này đã tạm thông thoáng. Đến 17 giờ, đoạn đường đi qua thị trấn Cai Lậy và đoạn đường đi qua xã Tân Hương (Châu Thành) cũng xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ.

Tại địa phận huyện Bến Lức (Long An), thay vì đi Tp.HCM theo quốc lộ 1A vốn thương xuyên ùn tắc, nhiều phương tiện xe máy đã chọn đi theo đường chợ Đệm để né kẹt xe.

TẤN QUỐC