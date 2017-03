Tiến hành tháo dỡ lô D chung cư Cô Giang ở trung tâm TP.HCM

Theo quan sát trong sáng 10-8, lực lượng chức năng gồm các đơn vị như UBND quận 1, công an, trật tự đô thị, bảo vệ dân phố… đã có mặt tại lô D chung cư Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM) để tiến hành các công tác bảo đảm an toàn cho việc tháo dỡ chung cư này.



Sáng 10-8, lực lượng chức năng bắt đầu khiển khai công tác tháo dỡ lô D chung cư Cô Giang.



Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, giăng lưới quây tôn thép xung quanh khu vực đang tháo dỡ.

Tại lô D, 4 tầng chung cư đã được bao phủ bằng lưới, phía dưới có hàng rào tôn bao phủ tránh để vật liệu rơi xuống từ độ cao lớn có thể ảnh hưởng đến người dân đi lại bên dưới.





Lưới được giăng nhằm tránh vật liệu rơi xuống gây mất an toàn.



Lực lượng chức năng cũng tiến hành túc trực tại các tầng lầu để đảm bảo không để xảy ra các sự việc đáng tiếc.

Lực lượng chức năng túc trực từ sáng sớm để phong tỏa hiện trường, bảo đảm công tác tháo dỡ được triển khai an toàn và nhanh chóng. Trên các tầng cao của lô D, công an cũng túc trực để đảm bảo an toàn. Sự việc cũng thu hút một số người dân theo dõi.





Hàng rào cảnh báo cũng được thiết lập



Đây là ngày đầu tiên việc tháo dỡ được tiến hành

Bên trong chung cư, nhiều máy móc thiết bị cùng đội ngũ các công nhân được huy động để tháo dỡ. Hàng rào an ninh cũng được thiết lập bên dưới nhằm tránh để người dân đi vào khu vực đang tháo dỡ có thể gây nên những tai nạn đáng tiếc.





Chung cư Cô Giang là một trong những chung cư được xây dựng từ 50 năm trước, hiện đang xuống cấp trầm trọng

Chung cư Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM) được xây dựng vào năm 1968 với 4 lô: A, B, C, D cho 900 hộ dân sinh sống. Trải qua 50 năm tồn tại, chung cư này xuống cấp trầm trọng như tường nứt, bể, hệ thống chữa cháy, thoát nước hư hỏng… không còn đảm bảo an toàn cho sinh sống của người dân.





Theo quan sát trong sáng cùng ngày, việc tháo dỡ được tiến hành khẩn trương nhưng an toàn và trật tự

Tại những lô chung cư khác, nhiều người dân vẫn sinh sống.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng, phần đa người dân đến quan sát trở về. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn túc trực để đảm bảo công tác tháo dỡ được triển khai thuận lợi.



Tuy nhiên, tại các lô khác của chung cư này vẫn còn khá nhiều hộ dân sinh sống

Trước đó, đầu tháng 6 UBND TP giao UBND quận 1 tiếp tục thực hiện di dời khẩn cấp các hộ dân tại lô D, chung cư Cô Giang thuộc dự án Khu căn hộ và trung tâm thương mại phường Cô Giang, quận 1 để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân; báo cáo kết quả xử lý cho UBND TP.





Việc di dời khẩn cấp, tháo dỡ chung cư nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân sống tại đây



Đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, công tác tháo dỡ vẫn được triển khai

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, căn cứ theo chức năng và thẩm quyền khẩn trương hỗ trợ UBND quận 1 triển khai thực hiện di dời khẩn cấp các hộ dân tại lô D, chung cư Cô Giang. Đồng thời chủ động xử lý vướng mắc phát sinh hoặc đề xuất UBND TP giải quyết ngay nếu vượt thẩm quyền trên tinh thần đảm bảo an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản của nhân dân; không để xảy ra sự cố.