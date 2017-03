Tiến hành thu đổi ‘thẻ xanh’ cho CSGT

Theo Thông tư 45/2013 của Bộ Công an (quy định về biển hiệu và giấy chứng nhận tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT), chỉ những CSGT có mang “thẻ xanh” do Bộ Công an cấp mới có quyền dừng các phương tiện để xử lý.

Ngày 16-12, giải thích về việc này, Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cho biết: “Cục C67 - Bộ Công an đang tiến hành thu hồi “thẻ xanh” đã hết hiệu lực (thời hạn ba năm) để cấp mới lại cho lực lượng CSGT cả nước. Công an TP.HCM là một trong những đơn vị được chọn thực hiện trước tiên. Trong khi người vi phạm giao thông thì phải xử lý nên lực lượng CSGT không thể dừng nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Do đó, chúng tôi đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an TP.HCM cho phép lực lượng CSGT vẫn ra đường thực hiện nhiệm vụ bình thường trong ba ngày chờ cấp thẻ”.