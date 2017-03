Tiền sử dụng đất ngoài hạn mức: Dân nộp tiền, chính quyền sợ thu

Thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường là hợp lý. Tuy nhiên, nộp tiền gấp bốn lần là khá cao so với thực tế. Quận kiến nghị thấp hơn. ÔngNGUYỄN HỒNG,Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nếu không phân biệt nguồn gốc đất mà bổ đồng theo giá thị trường như nhau thì dễ dẫn đến so bì giữa các đối tượng. Do đó, các cơ quan liên quan cần nghiên cứu kỹ hơn về hệ số. Ông NGUYỄN HOÀNG QUÂN,Phó Chủ tịch UBND quận 4 Đất cha mẹ để lại, đất nhận chuyển nhượng… mà nộp tiền sử dụng đất gấp 3-4 lần là quá cao, cần xem lại. Bà NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN, Phó phòng Các khoản thu từ đất đai, Cục Thuế TP