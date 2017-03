Tiễn tám người trong một nhà bị mưa lũ vùi lấp

Chị Nguyễn Thị Hải, một người dân ở phường Cảnh Thắng (Hạ Long, Quảng Ninh), ngoái nhìn vào phía trong nhà hỏa táng khi đội tang lễ khâm liệm những nạn nhân xấu số. Chị xót xa: “Nhà cửa sập hết rồi, chỗ mai táng cũng không có phải ra ngoài này nằm. Chết cũng chẳng được ở nhà nữa”.

Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, trong số đó là những tân sinh viên, học sinh là bạn, người thân của các nạn nhân xấu số. N. T. Thủy, bạn học với nạn nhân Cao Ngọc Bá, chia sẻ: “Bá vừa mới biết kết quả thi tốt nghiệp THPT đang chờ công bố kết quả điểm sàn để lựa chọn trường xét tuyển, vậy mà bạn ấy đã ra đi mãi mãi”.

Đại diện chính quyền địa phương đến chia buồn và đưa tiễn. Ảnh: ĐT

Phó Chủ tịch UBND phường Cao Thắng, ông Vũ Ngọc Tỉnh, cho biết: “Khu nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Thược (nạn nhân trong vụ sạt lở đất thiệt mạng tám người) nằm dưới chân đồi. Do tình trạng các hộ dân ở đây mua đi bán lại nên một số hộ dân sống phía trên đã đào bới đất làm nhà, gây mất an toàn. Trận mưa lịch sử này xảy ra khiến đất bị xói và sạt lở. UBND phường đã lập biên bản yêu cầu các hộ dân di dời tránh mưa lũ nhưng do các hộ dân chủ quan nên không đi và xảy ra sự việc đau lòng này”.

Tám người bị thiệt mạng là bà Nguyễn Thị Thược (SN 1940), ông Cao Bá Tiến (SN 1972), chị Dương Thị Thắm (SN 1976), Đỗ Thu Hiền (SN 1979) cùng bốn cháu nhỏ khác là Cao Ngọc Bá (SN 1997), Cao Thu Hoài (SN 2005), Cao Thu Trang (SN 2006), Cao Xuân Việt (SN 2002).

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, đến hết ngày 29-7 có trên 3.700 hộ dân, trường học, bệnh xá bị ngập lụt, có nơi ngập sâu, thiệt hại về tài sản hơn 1.000 tỉ đồng. Đã có 23 người chết và mất tích.