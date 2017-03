Tiếng xấu không thể gột rửa?

Lời khai của vợ chồng nạn nhân, nhân chứng có rất nhiều mâu thuẫn nhưng cấp sơ thẩm chưa đối chất, chưa thực nghiệm điều tra hiện trường để làm rõ.

Thông tin ông Tống Văn Thọ (nguyên giáo viên Trường Tiểu học xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên) được đình chỉ điều tra về tội cưỡng dâm đã gây xôn xao dư luận địa phương bởi đây là một vụ án từng gây ra rất nhiều bàn tán, hoài nghi.

Không giám định, chỉ dựa vào lời khai một bên

Theo hồ sơ, vợ chồng bà ĐTY (24 tuổi) làm thuê cho gia đình ông Thọ. Bà Y. bị bệnh đau dạ dày, ông Thọ nhận chữa bệnh cho bà này, khi nào khỏi bệnh mới nhận tiền.

Sáng 11-6-2012, bà Y. đến nhà ông Thọ khám bệnh. Sau đó, chồng bà Y. đi tìm vợ và cho rằng ông Thọ đang “quan hệ” với bà Y. tại dãy nhà trọ của ông Thọ ở thị trấn Hai Riêng. Ngày 24-6-2012, bà Y. có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, cho rằng mình bị ông Thọ cưỡng ép “quan hệ”. Hai ngày sau, Công an huyện Sông Hinh khởi tố bị can đối với ông Thọ về tội cưỡng dâm. Ngày 9-7-2012, ông Thọ bị bắt tạm giam.

Ông Tống Văn Thọ rưng rưng nước mắt khi kể về nghi án của mình. Ảnh: TẤN LỘC

Ngày 15-1-2013, TAND huyện Sông Hinh đã đưa vụ án ra xử sơ thẩm, phạt ông Thọ hai năm tù về tội cưỡng dâm. Ông Thọ kháng cáo kêu oan. Sau đó, ông được cho tại ngoại trong khi chờ xét xử phúc thẩm.

Ngày 28-5, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm do chưa đủ cơ sở vững chắc để kết luận ông Thọ phạm tội cưỡng dâm, giao hồ sơ cho VKS huyện Sông Hinh điều tra lại theo thủ tục chung.

Theo tòa phúc thẩm, lời khai của chồng bà Y. và lời khai của các nhân chứng có rất nhiều mâu thuẫn, giữa lời khai của các nhân chứng cũng mâu thuẫn với nhau nhưng cấp sơ thẩm chưa đối chất, chưa thực nghiệm điều tra hiện trường để làm rõ. Ngay cả lời khai của bà Y. cũng mâu thuẫn với nhau.

Đặc biệt, tòa phúc thẩm khẳng định: Hồ sơ vụ án chưa có tài liệu nào xác định lời khai của bà Y. là có căn cứ. Ngoài ra, việc điều tra của cấp sơ thẩm có nhiều thiếu sót như không giám định ngay để xác định có tinh dịch trong vùng kín của nạn nhân hay không mà để nạn nhân tự đến BV Đa khoa huyện Sông Hinh khám. Kết quả khám của bệnh viện cũng không có trong hồ sơ vụ án; không trưng cầu giám định một số tang vật theo yêu cầu của bị can…

Diễn tiến bất ngờ

Với phán quyết của tòa phúc thẩm, vụ án sẽ quay lại giai đoạn điều tra với các khả năng sau: Thứ nhất, cơ quan tố tụng tiếp tục bổ sung, củng cố chứng cứ kết tội ông Thọ để đưa ra truy tố, xét xử sơ thẩm lại. Thứ hai, nếu không đủ căn cứ buộc tội thì cơ quan tố tụng phải đình chỉ điều tra và ghi rõ lý do.

Tuy nhiên, vụ án lại xuất hiện một bước ngoặt khá bất ngờ. Hơn nửa tháng sau, ngày 15-9, bà Y. đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh đề nghị rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Thọ với lý do là người bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Như vậy, với lý do đình chỉ điều tra này (Khoản 2 Điều 105 BLTTHS) thì ông Thọ sẽ không được xác định là bị oan để được bồi thường oan theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Để làm rõ vấn đề ông Thọ có bị nóng vội làm oan khi chưa đủ chứng cứ kết tội hay không, chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm. Thượng tá Huỳnh Văn Tào (Phó Trưởng Công an huyện Sông Hinh) đề nghị chúng tôi: “Cứ hỏi VKS”. Ông Võ Minh Thụy (Viện trưởng VKS huyện Sông Hinh) thì bảo: “Việc đình chỉ là do người bị hại rút yêu cầu chứ không phải ông Thọ không có tội. Việc khởi tố, tạm giam ông Thọ không có gì oan sai cả. Việc ông Thọ không nhận tội là quyền của ông ấy. Ông Thọ muốn kiện đi đâu thì kiện”. Trong khi đó, dù bản án phúc thẩm đã chỉ ra nhiều thiếu sót trong quá trình điều tra và khẳng định chưa đủ cơ sở vững chắc để kết luận ông Thọ phạm tội cưỡng dâm thì ông Bùi Châu Kha (Phó Chánh án TAND huyện Sông Hinh) vẫn khăng khăng: “Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, ông Thọ có tội”.

“Họ phá nát cuộc đời tôi”

Cầm quyết định đình chỉ điều tra, ông Thọ ứa nước mắt, giọng uất nghẹn: “Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao họ bắt giam tôi. Hôm đó, biết vợ chồng bà Y. lập mưu dàn cảnh tống tiền, chính tôi đã chủ động gọi báo công an đến lập biên bản và yêu cầu đưa bà Y. đi giám định ngay nhưng họ không thực hiện. Khi bị bắt giam, tôi quá oan ức nên ngất xỉu, phải nằm bệnh viện cấp cứu ba ngày liền”.

Theo ông Thọ, 275 ngày trong trại giam là quãng thời gian đau đớn nhất về tinh thần, thể xác của cuộc đời ông. “Tôi thấy quá oan ức, nhục nhã. Nhiều lúc tôi đã tìm đến cái chết nhưng tôi nghĩ nếu mình chết đi, người ta nghĩ họ bắt mình là đúng, không ai có thể minh oan, trả lại công bằng cho mình, nỗi nhục này sẽ theo suốt đến đời con cháu mình”.

Từ ngày ra khỏi trại đến nay, ông rất ít giao tiếp với người khác, hằng ngày lặng lẽ vào rừng sâu tìm thuốc về tiếp tục chữa bệnh cho những người thân quen. Ông bị đình chỉ công tác từ tháng 7-2012, đến nay dù đã được đình chỉ điều tra bị can nhưng UBND huyện Sông Hinh vẫn chưa ra quyết định để ông trở lại bục giảng. “Ngoài gia đình, tôi hầu như không còn gì. Bây giờ, khi họ chưa trả lại danh dự cho tôi, làm sao tôi có thể dạy dỗ học sinh, ăn nói với mọi người? Họ đã phá nát gia đình tôi, cuộc đời tôi. Dù vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ rõ ràng”.

Ông Thọ cho biết sẽ khiếu nại yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ trắng đen và minh oan cho ông.

Nóng vội kết tội Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, ông Thọ luôn kêu oan nhưng không được cấp sơ thẩm xem xét. Trong kết luận điều tra, cáo trạng, bản án sơ thẩm chỉ ghi chi tiết lời khai của vợ chồng bà Y. và một số nhân chứng mà không hề dẫn lại cụ thể lời khai, yêu cầu của ông Thọ. Trong các văn bản này chỉ nêu: Ông Thọ không khai nhận, không thừa nhận hành vi giao cấu với bà Y.; đưa ra các chứng cứ, khai báo các nội dung phủ nhận tất cả chứng cứ, lời khai của người bị hại, người liên quan, người làm chứng. Luật sư NGUYỄN KHẢ THÀNH, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, người bào chữa cho ông Thọ

TẤN LỘC