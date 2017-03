Tiếp nhận năm xe chữa cháy hiện đại

Từ tháng 12-2008, Sở Cảnh sát PCCC TP đã sử dụng thử nghiệm một xe chữa cháy công nghệ 1-7 và đánh giá xe có những tính năng vượt trội hơn các loại khác.

Theo báo cáo của Hội đồng thẩm định do Sở Khoa học và Công nghệ TP chủ trì, công nghệ 1-7 là một trong những công nghệ chữa cháy hiện đại nhất thế giới, được sử dụng phổ biến ở châu Âu. Qua thử nghiệm, xe có những tính năng vượt trội so với những công nghệ chữa cháy đã sử dụng trước đây như độ cao can thiệp 300 m (công nghệ thường chỉ 60 m), chiều rộng can thiệp đến 3.000 m, có thể chữa cháy trong khi mạng điện vẫn hoạt động...

Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP, cho biết việc tiếp nhận các xe chữa cháy mới sẽ giải quyết được khó khăn thiếu hụt phương tiện chữa cháy và làm tăng khả năng chữa cháy của lực lượng cảnh sát PCCC.

Về vụ cháy khu nhà cổ ở góc đường Lê Thị Hồng Gấm-Phó Đức Chính (quận 1, TP.HCM) rạng sáng 13-1, Thiếu tướng Trần Triều Dương nhận định nguyên nhân cháy do chập điện.

LƯU NGUYỄN