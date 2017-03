Tiếp tục có động đất ở Sông Tranh 2

Động đất Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), sáng 7-9, một trận động đất với cường độ 5,6 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) làm ít nhất 43 người chết, 150 người bị thương. Hơn 20.000 ngôi nhà bị phá hủy khiến khoảng 100.000 người rơi vào cảnh không nhà. Rung chấn của trận động đất trên đã lan truyền tới Hà Nội nhưng không gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Một số người sống, làm việc tại các tòa nhà cao tầng cho biết có cảm nhận thấy rung lắc nhẹ. TRÀ PHƯƠNG Ai nói an toàn, hãy đến đây sống thử Đã đến lúc các bộ, ngành phải có những giải thích kịp thời và tổ chức họp báo công bố rộng rãi. Nếu họp báo, huyện sẽ tường thuật trực tiếp trên truyền thanh để người dân được biết. Không thể để họ mù tịt thông tin mãi. Tôi cũng đề nghị những người nói đập vẫn an toàn, không có vấn đề gì hãy lên sống dưới chân đập một thời gian cùng người dân sẽ biết đá biết vàng ngay. Ông ĐẶNG PHONG, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My,

Quảng Nam Phải có ngay phương án cứu nạn Đập thủy điện Sông Tranh 2 vốn đã bị nứt nên những trận động đất diễn ra là rất nguy hiểm. Vì vậy, cần phải sớm gia cường thêm cho đập. Ngoài ra, sắp tới không nên cho thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đạt mức cực đại để giữ an toàn cho đập nếu có động đất lớn xảy ra. Cùng đó phải có ngay phương án cứu nạn trong trường hợp vỡ đập. Cần phải thông tin rõ nếu vỡ đập thì nước sẽ tràn về những khu vực nào. Chỗ nào cao có thể trốn tránh được. Điều đó sẽ giúp chính quyền, người dân tính toán trước để mà chạy. GS-TS NGUYỄN THẾ HÙNG, Phó Chủ tịch Hội Cơ học

thủy khí Việt Nam Ngày 12-9 sẽ có giải thích cụ thể Chiều 7-9, các chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thông báo từ ngày 8-9 sẽ tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện tượng động đất ở Bắc Trà My và các huyện lân cận. Đến ngày 12-9, đoàn sẽ có văn bản giải thích cụ thể về hiện tượng này. Ông NGUYỄN NGỌC TRUYỀN, Chánh Văn phòng UBND

tỉnh Quảng Nam