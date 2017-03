Tiếp tục điều tra đối với ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo đó, ngày 25-8, CQĐT Bộ Công an đã kết luận vụ án giai đoạn 1, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố trước pháp luật đối với bị can Châu Thị Thu Nga (nguyên ĐBQH khóa 13, thuộc Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) và cùng bảy bị can với vai trò đồng phạm.

Hiện tại, CQĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra vụ án giai đoạn 2 để làm rõ các vấn đề liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.

Trước đó, ngày 7-1-2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với Châu Thị Thu Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2008 đến nay, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng nhưng bà Châu Thị Thu Nga, chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất cùng đồng bọn tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu hơn 377 tỉ đồng của nhà đầu tư, đến nay không có khả năng chi trả.

Hành vi của bà Châu Thị Thu Nga đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS.