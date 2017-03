Tiếp tục hoãn phiên toà kỳ án "Vườn mít"

Cha mẹ nạn nhân mòn mỏi chờ đợi phiên xét xử nhưng chủ tọa phiên tòa đã thông báo tiếp tục hoãn. Ảnh: Xuân Ngọc







Mẹ nạn nhân Út . Ảnh: Xuân Ngọc



PHƯƠNG LOAN - XUÂN NGỌC



Từ sáng sớm rất đông người đã chờ đợi tại sân toà để tham dự vụ xét xử kỳ án "Vườn mít". Nhưng chủ toạ phiên tòa là ông Trần Văn Châu đã thông báo quyết định hoãn phiên toà theo yêu cầu của VKS vì một vài lý do nhưng ông không thể nói được. Ngày xét xử tiếp theo sẽ thông báo sau.LS Trịnh Thanh, người bào chữa cho bị cáo Lê Bá Mai qua nhiều phiên tòa đã đưa cho cha mẹ nạn nhân Út 500.000 đồng làm chi phí đi đường. Sau khi nhận tiền ông bà bảo" "Nhận hoài à, ngại quá!". Ông Điểu Cẩn - cha nạn nhân nói mỗi lần toà mời là bỏ công bỏ việc, vay mượn tiền bạc khắp nơi để làm chi phí đi lại... Không biết đến bao giờ mới hết khốn khổ trăm bề như vậy.Trước đó, ngày 6-5, toà đã chấp nhận đề nghị hoãn xử của luật sư để có thời gian nghiên cứu hồ và triệu tập những nhân chứng có lời khai buộc tội Mai, đồng thời đưa điều tra viên Nguyễn Hữu Huấn (cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước) và kiểm sát viên Nguyễn Quốc Hân (VKSND tỉnh Bình Phước) vào tham gia tố tụng. Bởi theo quyết định giám đốc thẩm của TAND Tối cao trước đó là có dấu hiệu ép cung, nhục hình trong quá trình điều tra.Theo hồ sơ ban đầu, ngày 16-11-2004, tại vườn mít ở xã An Khương, huyện Bình Long (nay là huyện Hớn Quản) đã xảy ra vụ án giết người, hiếp dâm bé gái 11 tuổi. Ngay sau đó, Lê Bá Mai bị bắt giữ.Hai phiên tòa sơ và phúc thẩm sau đó đã tuyên tử hình Mai về hai tội hiếp dâm trẻ em và giết người.Quyết định kháng nghị của VKSND Tối cao đã xác định có một vật chứng người bàn giao vật chứng không giao nhưng trong biên bản lại thể hiện có như bình nước đá màu đỏ. Kháng nghị khẳng định trong biên bản thu giữ vật chứng có hàng chữ được tự ý ghi thêm vào là có bình nước đá màu đỏ, nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Đồng thời, bình xịt màu xanh mà trước đó được ghi nhận là vật chứng hoàn toàn không có trong trang trại Mai làm thuê...Vật chứng thu giữ không được lấy dấu vân tay, cũng không giám định ADN cọng tóc. Phòng Khoa học hình sự Bộ Công an công bố không có tinh dịch, không có xác tinh trùng trong mẫu ghi thu và trên xác nạn nhân. Khi đưa vào kho vật chứng lại đến trang trại lấy dép, quần áo của Mai.Đến tháng 5-2007, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã hủy cả hai bản án để làm rõ thêm nhiều tình tiết và cả sai sót.Tháng 5-2011, TAND Bình Phước xử sơ thẩm lần hai, tuyên Lê Bá Mai không phạm tội và trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa. Sau đó VKS cùng cấp đã kháng nghị theo hướng bị cáo có tội. Tháng 6-2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử lưu động tại Bình Phước đã tuyên hủy án sơ thẩm. Đến tháng 1-2013, TAND Bình Phước xử sơ thẩm lần ba, tuyên phạt bị cáo tù chung thân cho cả hai tội hiếp dâm trẻ em và giết người.Sau đó VKS tỉnh Bình Phước kháng nghị, đề nghị tuyên phạt tử hình Lê Bá Mai. Mai cũng kháng cáo kêu oan.Sau khi xảy ra vụ án ba ngày, ông Trần Văn Sinh – công an viên xã An Khương là người đầu tiên lập biên bản lấy lời khai của nhân chứng Thị Hằng vào ngày 15-11-2004. Ngay hôm Mai bị bắt (16-11-2004), ông Sinh đến nhà cháu ông Tuân bảo “điện thoại cho ông Tuân đem 20 triệu đồng đền cho người ta vì Mai đã giết người”.