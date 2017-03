Tiếp tục nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ

Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ngày 12-6, nắng nóng ở Bắc Bộ đã thuyên giảm. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ như: TP Vinh, Tương Dương và Quỳ Hợp (Nghệ An) 38 độ C, TP Hà Tĩnh, Hương Khê (Hà Tĩnh) trên 37 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, khu vực nam biển Đông, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8 kèm theo mưa giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

HOÀNG VÂN