Tiếp tục phản đối thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

Dự án giúp giảm lượng than sản xuất điện! Hai dự án có hồ chứa nhỏ nên mùa mưa không thể làm tăng thêm lũ. Hiện Chính phủ đang xây dựng quy trình vận hành liên hồ cho hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai. Thiết kế của thủy điện Đồng Nai 6 và 6A hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của quy trình vận hành này. Nếu hai dự án được triển khai, lượng điện sản xuất hằng năm sẽ lên tới 929 triệu kWh, giảm được 4 triệu tấn than một năm để sản xuất điện. Đại diện Bộ Công Thương Diện tích chiếm đất của hai dự án thấp so với bình quân các dự án thủy điện khác. Do hồ chứa nhỏ, hai dự án hầu như không có ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy hạ lưu cũng như đối với khu vực Bàu Sấu (Vườn quốc gia Cát Tiên). Trong khi đó, hai dự án có hiệu quả cao về kinh tế-xã hội, đóng góp cho ngân sách Nhà nước hằng năm 325 tỉ đồng. Lượng điện sản xuất ra có thể cung cấp đủ cho ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước. Ông BÙI PHÁP, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long - Gia Lai (chủ đầu tư) Đóng góp nhỏ, thiệt hại không lường nổi Phần đóng góp điện năng của hai dự án này không đáng kể, hoàn toàn có thể thay thế bằng các dự án năng lượng bền vững khác. Trong khi đó, tác động về môi trường, xã hội và sinh thái lại rất lớn. Xét về mặt pháp lý, hai dự án trên vi phạm Nghị quyết 49/2010 của Quốc hội vì chiếm dụng tới 170 ha diện tích vườn quốc gia (theo nghị quyết này, dự án chiếm 50 ha vườn quốc gia phải trình Quốc hội xem xét - PV). Ông TRƯƠNG VĂN VỠ, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Lợi ích kinh tế của hai dự án không lớn so với những cái mất để lại. Không chỉ làm cạn kiệt nước vào mùa khô, tăng lũ lụt vào mùa mưa, dự án còn phá vỡ dòng chảy của sông Đồng Nai, con sông nội sinh duy nhất của cả nước. Ông VÕ VĂN CHÁNH, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai Việc xây dựng hồ chứa đập thủy điện sẽ chia cắt con đường di cư của những cá thể nguy cấp, đe dọa nghiêm trọng tới tính đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Cát Tiên. Một số đại biểu