Tiếp tục quy định CSGT hóa trang được chặn xe vi phạm

Dự thảo này tiếp tục duy trì quy định CSGT hóa trang được trực tiếp ngăn chặn, đình chỉ hành vi vi phạm.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 27 quy định: CSGT được bố trí một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong tổ tuần tra, kiểm soát mặc thường phục để giám sát tình hình trật tự giao thông; phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn phân công. Việc huy động CSGT hóa trang làm nhiệm vụ phải có phương án, kế hoạch được cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt, giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng Phòng CSGT hoặc trưởng công an cấp huyện trở lên phê duyệt.

Cũng theo dự thảo trên, khi phát hiện hành vi vi phạm, cán bộ, chiến sĩ hóa trang phải thông báo ngay cho lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai để ngăn chặn, xử lý. CSGT hóa trang cũng có thể trực tiếp ngăn chặn hành vi vi phạm nhưng phải sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân để thông báo cho người vi phạm biết. Sau đó, yêu cầu họ về trụ sở đơn vị hoặc thông báo cho lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai đến tiếp nhận.

Để đảm bảo cho việc CSGT hóa trang thực thi đúng trách nhiệm, dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 60 nêu rõ: Trường hợp phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã thì CSGT hóa trang được bắt và dẫn giải về cơ quan công an gần nhất hoặc trụ sở đơn vị.

Riêng đối với những hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, CSGT hóa trang được sử dụng giấy chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm, đưa người vi phạm về cơ quan công an gần nhất để giải quyết.

Từ khi Thông tư 27/2009 ra đời, đã xuất hiện nhiều tranh cãi về quy định CSGT được hóa trang. Cụ thể, lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT đường bộ-đường sắt khẳng định CSGT hóa trang không được dừng xe. Nhưng các chuyên gia pháp luật lại cho rằng việc thông tư quy định CSGT hóa trang có thể trực tiếp ngăn chặn ngay hành vi vi phạm đồng nghĩa là đã cho phép dừng xe. Thực tế, nhiều địa phương cũng cho phép CSGT hóa trang được dừng xe và khẳng định đã làm đúng theo Thông tư 27. Như năm 2010, Công an TP Hà Nội cho phép CSGT hóa trang mang theo thẻ tuần tra giao thông, băng đeo tay có chữ CSGT và thẻ ủy nhiệm của trưởng Phòng CSGT để tuần tra và dừng phương tiện vi phạm rồi giao cho CSGT mặc sắc phục xử lý.

THÀNH VĂN