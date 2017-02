Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cho biết năm nay TP đã tổ chức chăm lo Tết kịp thời, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người nghèo... với kinh phí hơn 1.900 tỉ đồng, tăng 800 tỉ đồng so với năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, các doanh nghiệp thuộc TP tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, không để người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Ông Phong cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay các giải pháp và các công trình thực hiện bảy chương trình đột phá, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. “Ngay trong tuần sau, TP sẽ tổ chức sáu đoàn công tác do các đồng chí Thường trực UBND TP làm trưởng đoàn để góp ý kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của từng sở, ngành, quận, huyện. Đồng thời, xác định kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó sẽ là tiêu chí hàng đầu để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị vào cuối năm” - ông Phong nói.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh TP, Công an TP, Cảnh sát PCCC TP thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Phấn đấu không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, phòng ngừa cháy nổ.

Tại hội nghị, UBND TP.HCM cũng trao tặng bằng khen cho 263 tập thể có thành tích tiêu biểu trong chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017.