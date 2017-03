Tiếp tục “vật lộn” cùng nắng nóng

Tự tử vì phát bệnh trầm cảm do nắng nóng Sáng 3-5, người thân phát hiện anh PTV (35 tuổi) chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng (ở thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Trước khi xảy ra sự việc, anh V. có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Những ngày qua, do thời tiết oi bức nên bệnh càng thêm nặng. Khi người thân chưa kịp đưa anh V. đi bệnh viện thì anh V. đã tự tử. Đ.LAM