Tiếp tục xử đàn em Long Thanh về tội đánh bạc: Quang chiếu, Tùng gà nhận thêm án

Hai “phó tướng” của Long Thanh Mới 25 tuổi, Quang chiếu cũng đã “sưu tập” được ba tiền sự. Năm 18 tuổi, Quang chiếu cũng bị Công an TP Biên Hòa đưa vào Trung tâm Giáo dục Huy Khiêm. Năm 22 tuổi, Quang chiếu bị Công an phường Hố Nai xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tùng gà sinh năm 1982, chưa hề đến trường học ngày nào. 19 tuổi, Tùng vào tù vì tội cố ý gây thương tích và trộm cắp. Ra tù, Tùng trở thành một trong những đàn em đầu tiên về dưới trướng Long Thanh. Với bản tính hung hãn, liều lĩnh, Tùng được Long Thanh giao nhiệm vụ thanh toán, dằn mặt các băng nhóm khác dám lăm le xâm nhập lãnh địa cờ bạc và kinh doanh quán bar. Quang chiếu còn liên quan đến nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây bức xúc dư luận là vụ Quang chiếu cùng đồng bọn hành hung các anh Đoàn Ngọc Yến, Đoàn Ngọc Sung, đều là cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai. Cuối tháng 9-2007, trong một buổi trời mưa, xe chúng bị ôtô do anh Sung lái chạy cùng chiều bắn nước lên. Bọn chúng đã truy đuổi, đập vỡ kính xe, tấn công anh Yến, anh Sung và người thân anh Sung trên xe. Một người dân chạy ra ngăn cũng bị bọn chúng tấn công. Cả bốn người đều bị thương, người cao nhất bị tỉ lệ thương tật 21%. Tháng 8-2008, Quang chiếu cùng với hai tay em đến quán bar Ngôi Sao Mới ở đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Biên Hòa và gây gổ với nhóm chợ cá Biên Hòa nhưng được bảo vệ can thiệp nên bỏ về. Tùng gà nghe tin Quang chiếu đánh nhau liền điều thêm một số tên cùng với bốn mã tấu chạy xe máy đến. Tùng gà cầm mã tấu chém thẳng vào cửa kiếng cường lực của quán bar làm cả hai cánh cửa kiếng vỡ nát. NHẬT HÒA