Tiếp viên hàng không lao ô tô đâm chết 2 cảnh sát cơ động

Bị cáo Tùng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng: ngày 3/3, Tùng nguyên là tiếp viên hàng không và một số bạn bè đi ăn thịt chó, sau đó đến một quán bar trên đường Trần Duy Hưng. Khoảng 1h45 ngày 4/3, Tùng lái xe Toyota Yaris BKS 29A-095.01 về nhà.Đến đường Thụy Khê, gần trụ sở công an phường Thụy Khê theo hướng từ đường Thanh Niên đến đường Bưởi, Tùng đã tông vào xe máy BKS 30H-27313 do thượng úy Lê Văn Sinh (SN 1979) điều khiển chở chiến sĩ Phương Văn Sơn (SN 1989) - thuộc tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (Công an TP. Hà Nội).Cú va chạm mạnh khiến thượng úy Sinh chết ngay tại chỗ, còn anh Sơn bị đứt rời chân, được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.Do vết thương quá nặng, chiến sĩ Sơn đã tử vong.Tại phiên tòa sáng nay, hai gia đình nạn nhân mang theo di ảnh của 2 các nạn nhân. Trong phần xét hỏi, Tùng đã khai nhận toàn bộ sự việc và tỏ ra rất ân hận vì đã uống rượu trước khi lái xe dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.Trình bày tại tòa, gia đình các nạn nhân đều cho biết có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong đó, chị Đoàn Thị Thanh Trà (vợ nạn nhân Lê Văn Sinh) trình bày: gia đình có 2 đứa con bé, kinh tế khó khăn phải thuê nhà để ở.Hiện tại, khi anh Sinh là trụ cột gia đình mất đi, khó khăn càng lớn. Tương tự, gia đình chiến sĩ Phương Văn Sơn cũng có hai cháu nhỏ. Nguyện vọng của thân nhân hai chiến sĩ cảnh sát cơ động là các ngành, các cấp xem xét để người bị nạn được công nhân là liệt sĩ, bởi vụ việc xảy ra trong khi làm nhiệm vụ.Đồng thời, hai gia đình cũng yêu cầu HĐXX xử đúng người đúng tội.Trước đó, ngày 16/5, Trung đoàn CSCĐ (C.A TP. Hà Nội) có công văn đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sỹ Công an nhân dân với Thượng uý Lê Văn Sinh và chiến sỹ phục vụ có thời hạn Phương Văn Sơn. Tuy nhiên chưa có trả lời cuối cùng.Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Huy Tùng 4 năm tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.Theo Tuệ Minh (GDVN)