Tiếp vụ ”cọc ngã làm chết người”: Xử lý đội trưởng đội thi công?

Người đội trưởng không cho thu dọn cọc cũng không cắm biển báo nguy hiểm là có lỗi.

Trên số báo trước, chúng tôi đã phản ánh vụ một chiếc cọc cắm trên sông đột nhiên ngã đổ rớt trúng ghe làm chết hai mẹ con chị Phan Thị Mỹ Hạnh. Tuy nhiên, 18 tháng qua các cơ quan tố tụng ở Cần Thơ đang lúng túng, chưa thể xác định được bị can. Pháp Luật TP.HCM tiếp tục ghi nhận ý kiến của các chuyên gia quanh vụ án này.

Đội trưởng đã tắc trách

Theo ThS Phan Anh Tuấn (Trưởng bộ môn Luật hình sự, khoa Luật hình sự ĐH Luật TP.HCM), đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586) được giao nhiệm vụ thi công, đóng chiếc cọc trên. Nếu công trình đó phải dời vị trí khác thì họ phải có nhiệm vụ thu dọn công trường, trả lại không gian nguyên trạng như trước khi khảo sát, thăm dò. Đơn vị này không thu dọn cũng không cắm biển báo nguy hiểm là có lỗi. Cụ thể người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm. Các công nhân trực tiếp cắm chiếc cọc chỉ là thi hành theo mệnh lệnh của chỉ huy nên không phải chịu trách nhiệm.

Một phần cọc trụ thử được trục nhổ lên sau vụ tai nạn. Ảnh: GT

Đồng tình, Kiểm sát viên cao cấp Võ Văn Thêm (Viện Phúc thẩm III VKSND Tối cao) cho rằng người đội trưởng được giao chức trách, nhiệm vụ cầm bản vẽ và chỉ đạo công nhân làm đúng thiết kế. Nếu công trình không thi công tiếp thì anh ta phải có trách nhiệm tháo bỏ vật liệu trả lại mặt bằng hoặc vì lý do nào đó mà không tháo bỏ được thì phải báo cáo kiến nghị với chủ đầu tư cắm biển báo để cảnh giới nguy hiểm. Nếu không làm một trong hai việc này thì tức là anh ta tắc trách, thiếu trách nhiệm với nhiệm vụ. Vụ này có dấu hiệu của tội cản trở giao thông đường thủy.

Cũng theo ông Thêm, cơ quan quản lý giao thông đường thủy tại địa phương phải chịu trách nhiệm hành chính đối với vụ việc vì họ cũng có phần lỗi. Nếu phát hiện chướng ngại vật trên sông thì với chức trách của mình, họ có thể kiến nghị đơn vị thi công tháo dỡ để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, ở đây chưa thấy họ có thao tác này.

Khó xác định bị can

TS Nguyễn Duy Hưng (Trưởng khoa Luật Trường ĐH Thủ Dầu Một) lại bảo không thể truy ra được người chịu trách nhiệm hình sự dù biết Công ty 586 là đơn vị thi công. Bởi luật không cho phép truy cứu hình sự đối với pháp nhân, còn với cá nhân thì khó tìm, không thể biết đích xác ai cắm chiếc cọc đó và ai chỉ đạo hoặc không chỉ đạo việc nhổ cọc. Trách nhiệm của công nhân trực tiếp thi công và người chỉ huy đơn vị cũng chỉ là trách nhiệm liên đới mà thôi. Mặt khác, vụ này cũng không rõ dấu hiệu của tội phạm nào được ghi nhận trong luật, không phải tội thiếu trách nhiệm cũng chẳng phải cản trở giao thông đường thủy.

Một thẩm phán ở TAND TP.HCM cũng phân tích, thực tế khó có thể tìm ra bị can của vụ án. Chiếc cọc đã được cắm từ năm 2005 đến nay đã gần chục năm, những người có trách nhiệm của công ty xây dựng có thể đã chuyển công tác đi nơi khác hoặc già yếu. Cơ quan điều tra truy tìm để hỏi thông tin về họ thực tế rất khó khăn và khó đầy đủ. Do đó vụ án khó xác định ai là bị can.

Luật sư Trần Công Ly Tao (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM) đề xuất trong trường hợp không xác định được bị can thì cơ quan điều tra tiến hành ngay bước xác định trách nhiệm bồi thường dân sự, không thể kéo vụ án dài mãi. Theo đó, Công ty 586 phải bồi thường tổn thất để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nạn nhân và cần được tiến hành ngay.

Tối 15-5-2011, ghe của vợ chồng chị Hạnh đi đến một khúc sông Bình Thủy thì bất ngờ bị một cọc cầu ở giữa sông ngã, đè lật ghe. Người chồng thoát nạn nhưng chị Thủy và con gái đã không gặp may... Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy xác định năm 2005, khi khởi công cầu Bình Thủy 2, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 (Công ty 586) cắm chiếc cọc nói trên để thử tải. Sau đó, cầu được dịch chuyển sang xây dựng ở vị trí mới (cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 150 m) nhưng đơn vị thi công không nhổ cọc này đi và cũng không đặt biển báo hiệu.

