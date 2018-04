Tiêu hủy hơn 11.000 hộp sữa vì hiểu nhầm văn bản

Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền một số hình ảnh chính quyền xã Suối Thầu (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đang tiến hành thiêu hủy số lượng sữa rất lớn của đoàn từ thiện ủng hộ trẻ em của xã. Lý do vì hết hạn sử dụng.



Hơn 10.000 hộp sữa từ thiện bị tiêu hủy do... hiểu nhầm. Ảnh: FB

Ngay sau khi thông tin được đăng tải đã nhận được nhiều quan tâm của người dân. Một số ý kiến cho rằng việc thiêu hủy hàng từ thiện nói trên là gây lãng phí, nhất là đối với một xã miền núi khi kinh tế còn khó khăn, trẻ em không mấy khi được dùng sữa. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nghi ngờ về chất lượng của lô sữa từ thiện này. Do đó không ít người có quan điểm thiếu thiện cảm đối với các “mạnh thường quân”.

Chiều tối 6-4, tỉnh Lào Cai đã chính thức phát đi thông tin cho biết: “Sự việc xảy ra là do nhà trường hiểu sai văn bản chỉ đạo”.

Theo đó, ngày 6-4, trao đổi với một số cơ quan báo chí, một lãnh đạo xã Suối Thầu (huyện Sa Pa) cho biết: “Số sữa được tiêu hủy tại xã Suối Thầu, huyện Sa Pa do Đại diện một công ty sữa đã bàn giao cho Trường Mầm non xã Suối Thầu hơn 4.000 hộp sữa và Trường Tiểu học xã Suối Thầu số lượng hơn 7.000 hộp vào ngày 17-11-2017".

Sau khi tiến hành nhận sữa đến ngày 22-11-2017, xã nhận được công văn chỉ đạo các xã, các Phòng, Sở GD&ĐT không được phát.

Do vậy, chính quyền xã Suối Thầu không dám phát cho học sinh dùng và giữ trong kho đến ngày 3-4-2018 vừa qua, nhà trường báo chính quyền xã là đến ngày 9-4-2018 sữa hết hạn. Do đó, ban an toàn thực phẩm của xã Suối Thầu đã kiểm tra và lập biên bản tiêu hủy số sữa trên

Ngay sau khi nắm được thông tin Sở GD&ĐT tỉnh đã có văn bản báo cáo về vụ việc với UBND tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh Lào Cai có 18 đơn vị trường học được hỗ trợ sữa từ Công ty cổ phần sữa Việt Nam, trong đó, huyện Sa Pa có hai đơn vị được nhận là trường Mầm non xã Suối Thầu 4.368 hộp và Trường Tiểu học xã Suối Thầu số lượng 7.173 hộp có hạn sử dụng đến ngày 9-4-2018.

Tuy nhiên, việc không phát sữa của đơn vị tặng cho học sinh ngay thời điểm đó mà để đến nay phải đưa đi tiêu hủy là do hiểu nhầm văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh nhận được văn bản ngày 6-11-2017 của Bộ GD&ĐT về việc tạm dừng triển khai Chương trình sữa học đường. Nội dung của văn bàn là: Bộ GD&ĐT chỉ đạo tạm ngừng chương trình phát sữa miễn phí cho học sinh đối với sản phẩm của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Sau đó, UBND tỉnh đã ban văn bản về việc tạm dừng triển khai Chương trình sữa học đường, với nội dung chỉ đạo truyền đạt lại công văn của Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, do không nghiên cứu kỹ văn bản và nhầm lẫn các đơn vị cung cấp (giữa Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và Công ty cổ phần sữa Việt Nam – PV) nên trường Mầm non xã Suối Thầu và Trường Tiểu học xã Suối Thầu đã không phát cho học sinh sử dụng sản phẩm sữa của Công ty cổ phần sữa Việt Nam.

Đến khi gần hết hạn sử dụng, hai trường đã báo cáo Phòng GD&ĐT huyện Sa Pa và chính quyền xã để làm thủ tục tiêu hủy vào ngày 5-4-2018.

Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Ban giám hiệu hai trường học nghiêm khắc rút kinh nghiệm để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc như trên.

Trả lời báo chí về vụ việc, ông Vương Trinh Quốc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, cũng khẳng định sự việc trên là do chính quyền xã và các trường hiểu không đúng bản chất văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và tỉnh.

UBND tỉnh đã liên hệ với Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai yêu cầu để xác minh thông tin và có phản hồi chính thức về việc đó, tránh sự hiểu nhầm, thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng đến lòng hảo tâm của nhà tài trợ sữa cho địa phương.