Tiêu thụ heroin nhặt được, lĩnh án 15 năm tù

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng ngày 10/3/2012, Đỗ Thanh Tâm đi từ nhà đến xóm 27, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân. Trên đường đi Tâm nhặt được một gói nilon màu đen, mở ra thấy bên trong có chất bột màu trắng, Tâm mang về nhà và lấy một ít thử, xác định đúng là heroin nên mang đi cất giấu, mục đích để sử dụng dần và bán lấy tiền tiêu xài.Vào lúc 16h40', ngày 11/3/2012, Tâm mang theo gói ma túy trong người đi tiêu thụ thì bị tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang tại địa bàn thôn 4, xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân.Lực lượng chức năng thu giữ bên trong tay áo trái của Tâm đang mặc một gói nilon màu đen, bên trong có 3 gói nilon màu trắng chứa chất bột màu trắng ngà. Theo kết luận của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa thì chất bột trắng ngà chính là heroin có trọng lượng 47,06g. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 2/7, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thanh Tâm 15 năm tù giam.Trong cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hàng trăm tép ma túy từ TPHCM về Đà Nẵng vào chiều ngày 30/6 trên đường Lê Thạch (phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đó là Nguyễn Văn Hưng (SN 1974) và Đinh Thị Út Hương (SN 1986) cùng tạm trú tại tổ 7 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).Khám xét trong người các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ khoảng 150 tép heroin, 2 gam ma túy tổng hợp (dạng hàng đá) cùng một xe máy và nhiều tang vật có liên quan khác… Ngoài ra, tại chỗ ở của hai đối tượng, lực lượng Công an phát hiện thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy gồm 1 bình ga mi ni,1 cân điện tử và hàng trăm túi ni-lon để chứa ma túy. Hiện lực lượng Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.