Tiểu thương chợ Vinh bãi thị

Trả lời TTXVN, ông Tô Thanh Nhân, Trưởng ban Quản lý chợ Vinh, cho biết nguyên nhân là do các tiểu thương không đồng tình với quy hoạch chuyển đổi kinh doanh tầng ba chợ Vinh của UBND TP Vinh.

Năm 2007, UBND TP Vinh có quyết định bố trí tầng một của chợ Vinh kinh doanh các ngành tân dược - dụng cụ y tế, giày dép, mũ cặp, văn hóa phẩm; tầng hai bố trí các ngành may mặc sẵn, vải, chăn ga gối đệm; toàn bộ tầng ba là khu hành chính, văn phòng cho thuê và các dịch vụ khác. Tuy nhiên, do tầng ba bỏ trống trong suốt năm năm nên cuối năm 2013, Ban Quản lý chợ Vinh đã quy hoạch tầng ba thành nơi bán hàng với 514 ki-ốt bán hàng may mặc sẵn, chăn drap gối đệm, giày dép... Việc làm này đã bị các hộ kinh doanh ở tầng một, hai phản đối vì cho rằng UBND TP Vinh, Ban Quản lý chợ Vinh đã vi phạm quy chế góp vốn và thiết kế của chợ.

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vận động các tiểu thương ổn định tâm lý để sớm mở cửa bán hàng trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng.

