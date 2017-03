Tìm cách "giải cứu" ngập cho phố biển Nha Trang

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, tại thành phố này có một số khu vực bị ngập. Đó là khu tái định cư Đường Đệ, khu Điện Biên Phủ, làng SOS, khu chợ Bầu - Vĩnh Thọ, khóm Quốc Tuấn, khu Quân Trấn - Hùng Vương, đường Lê Thánh Tôn, đường Nguyễn Trãi, khu vực Nguyễn Đức Cảnh, các xã phía tây Nha Trang chưa có hệ thống thoát nước...



Cũng theo báo cáo trên, tại khu vực nội thành, hệ thống nắp cống thoát nước (kiểu cũ) có mùi hôi nên thường xuyên bị người dân che đậy, bịt kín miệng cống. Còn hệ thống thoát nước ngăn mùi (kiểu mới) thì cửa thu nhỏ, lưới chắn rác thường xuyên bị rác lấp kín cản trở việc thu nước, gây tình trạng ngập lụt cục bộ.



Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước được xây dựng trên các trục đường chính với đường kính từ 400-2.000mm, nhưng thiếu đồng bộ. Đã vậy, một số nơi chưa được nạo vét, bị bồi lắng, thậm chí có nơi cửa xả cao hơn thượng lưu.Còn ông Nguyễn Chiến Thắng, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm: “Một số tuyến đường đã sai khi lấy cốt. Do đó, trước khi triển khai các dự án, sở Tài nguyên Môi trường phải kiểm tra cốt".



Kết luận cuộc họp, ông Võ Lâm Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhận định: "Việc ngập lụt còn do cốt đường không đảm bảo. Khi thi công, sửa chữa đường không dọn hết phần cũ, mà đổ chồng mới lên cũ... Chính điều này làm nâng độ cao".Ông Phi cũng "hy vọng" khi hoàn thành các dự án Sông Tắc - Quán Trường sẽ tạo điều kiện thoát lũ cho Nha Trang. "Đường Phong Châu nối liền khu nội thành Nha Trang với các xã phía tây, khi xây dựng cần phải làm thật nhiều cầu để thoát lũ. Nếu không thì con đường này có thể biến thành con đập.



Trước mắt cần giải quyết ngay việc bồi lấp, xử lý rác, giải quyết tình trạng cửa xả cao hơn thượng lưu. Với các hệ thống thoát nước cũ, thiết kế không đáp ứng được yêu cầu, chưa có dự án mới để cải thiện thì đề nghị cho lập dự án để thay thế. Đối với công trình thoát nước thi công dở dang, gây cản trở giao thông như ở khu vực Mã Vòng, thì phải khẩn trương thi công đấu nối", ông Phi nói.



Trước đó báo chí đã phản ánh, do mưa kéo dài, nhiều du khách đến Nha Trang đã không khỏi bất ngờ, bởi ngay sát biển lại có... sông. Thậm chí có du khách còn mang cả xuồng kayak (loại xuồng nhỏ, nhẹ, hai người ngồi) ra chèo giữa phố. Nhiều du khách nước ngoài còn chụp ảnh, ghi hình cảnh “độc đáo” này. Được mệnh danh là phố biển, nằm sát biển, thế nhưng có những tuyến đường nội thị thành phố Nha Trang hễ mưa là ngập và năm sau ngập sâu hơn năm trước.



Nước ngập, làm giao thông tại một số đường gần như tê liệt. Nặng nề nhất là tại khu du lịch, buôn bán sầm uất nhất Nha Trang gồm các đường phố Hùng Vương, Trần Quang Khải, Nguyễn Thiện Thuật... bị nước ngập sâu đến 0,6m, có nơi đến 1 mét. Nước ngập khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Kinh doanh của các khách sạn bị ế ẩm. Du khách… chèo thuyền giữa phố Nha Trang





Theo T. Bình (SGTT)