Tìm cách xóa mê trận số nhà

“Việc đặt số nhà trên địa bàn rắc rối là do xã nằm trong quy hoạch của Ban quản lý Khu Nam nên một thời gian dài xã không được cấp số nhà. Những số nhà hiện tại của người dân là tự phát. Trong đó, có số nhà là do điện lực cấp, có số là do công an cấp”. Ông Trương Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP.HCM), nói với Pháp Luật TP.HCM về thực trạng mê trận số nhà dọc quốc lộ 50 qua xã này.

Vướng quy hoạch, số nhà cứ rối

Ông Thành cho biết ở xã Bình Hưng có tới 57 dự án, trong đó nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài nên không thể triển khai cấp số nhà theo quy định của UBND TP. Xã đang rà soát để kiến nghị điều chỉnh tiếp một số dự án nhằm góp phần giải quyết vấn đề quy hoạch treo dự án đó để người dân được nhiều quyền lợi. Nếu dự án được xóa quy hoạch, người dân sẽ được cấp số nhà, sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Cũng theo ông Thành, UBND huyện Bình Chánh đã xin chủ trương, đặc thù riêng dành cho xã Bình Hưng. “Trong thời gian dài xã Bình Hưng vướng quy hoạch nên số nhà xã bị bế tắc. Tôi mong mỏi được cấp lại số nhà để bà con thuận lợi giao dịch làm ăn. Nhiều năm qua chúng tôi cũng đau đầu lắm mà chưa thể làm được” - ông Thành nói.

Ông Huỳnh Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh, cũng cho biết khu vực quốc lộ 50 qua xã Bình Hưng có tốc độ đô thị hóa nhanh. Cho nên huyện Bình Chánh đã triển khai việc cấp số nhà cho những nhà xây dựng trước 1-5-2009. Từ đầu năm 2016 đến nay, huyện Bình Chánh đã nhận được hơn 1.800 hồ sơ cấp số nhà ở xã Bình Hưng. Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND huyện sắp xếp và cấp cho 1.795 trường hợp và chỉ còn khoảng 50 hồ sơ đang chờ giải quyết.

“Do xã Bình Hưng có nhiều dự án quy hoạch treo nên phải có cơ chế riêng để đánh số nhà. Về cơ chế riêng này, chúng tôi thí điểm tại xã Bình Hưng, sau đó sẽ đến các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B” - ông Thanh thông tin.





Xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) đang xin cơ chế xóa bỏ những số nhà rối rắm dọc tuyến quốc lộ 50. Ảnh: HỒNG TRÂM

Vận động người dân sửa số nhà

Về thực trạng nhà mặt tiền đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) có nhiều xuyệt, ông Đỗ Ngọc Lãm, Phó Chủ tịch UBND phường 5 (quận Gò Vấp), cho hay trước đây đường này là đường Lê Đức Thọ nối dài nên đánh số nhà theo đường Lê Đức Thọ. Năm 2012, UBND quận Gò Vấp triển khai việc gắn biển số nhà mới trên toàn quận nhưng hiện vẫn còn nhiều nhà sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên vẫn dùng số cũ, dẫn đến tình trạng số mới, số cũ xen lẫn nhau.

Ông Đặng Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường 14 (quận Gò Vấp), cũng nhìn nhận tình trạng lộn xộn trong việc đề biển số nhà trên đường Quang Trung, đường Phan Huy Ích thuộc địa bàn phường. “Nhà mặt tiền có xuyệt là do lịch sử để lại. Theo đó, trước đây số nhà do nhiều cơ quan cấp, trong đó có công an cấp số nhà tạm để quản lý, điện lực cấp số nhà để tính tiền điện và dẫn đến nhà mặt tiền có xuyệt” - ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Khả Chính, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp, cho biết quận Gò Vấp là một trong bốn địa phương ở TP.HCM được thí điểm chỉnh sửa và gắn biển số nhà theo quyết định của UBND TP. Đến nay quận đã cấp được hơn 100.000 giấy chứng nhận số nhà.

“Công tác cấp mới, chỉnh sửa số nhà trên địa bàn quận đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, kiểm tra tại một số tuyến đường và các hẻm chính ở 16 phường cho thấy còn một số trường hợp gắn biển số nhà mới, cũ song song. Một số nhà cũng chưa gắn biển số nhà mới, do hầu hết chủ nhà cho thuê mặt bằng và ghi số nhà theo số cũ. Chính quyền gặp khó khăn trong việc vận động người dân dỡ biển số cũ và gắn biển số mới. Quận Gò Vấp tiếp tục chỉ đạo UBND 16 phường rà soát việc gắn số nhà theo số mới và tuyên truyền vận động nhân dân gắn biển số nhà đồng loạt và đồng bộ” - ông Chính nói.

Mã nhà thông minh thay thế số nhà Số nhà lộn xộn hiện nay cũng có bắt nguồn từ trước và sau năm 1975. Năm 1998, UBND TP.HCM có Quyết định 1958/1998 về quy chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà, giao cho UBND cấp huyện cấp và điều chỉnh số nhà. Lúc bấy giờ các quận, huyện mới đánh số và chỉnh sửa số, kéo dài đến năm 2012. Số nhà ở nhiều khu vực đã được điều chỉnh nhưng cũng còn nhiều bất cập nên TP có Quyết định 22/2012 về quy chế đánh số và gắn biển số nhà để các quận, huyện tiếp tục thực hiện. Theo quy định, quận có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận biển số nhà và UBND phường gắn biển số nhà (theo đúng mẫu, kích cỡ) cho người dân. Những trường hợp không đổi sang số mới thì phường, xã phải vận động, yêu cầu người dân điều chỉnh cho đồng bộ. Về phía Sở Xây dựng, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, tổng kết để tổ chức hội nghị chuyên về số nhà, triển khai phương hướng cấp số nhà mới. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu mã nhà thông minh để thay thế cho cấp số nhà trước đây. Ông ĐỖ PHI HÙNG, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM _____________________________ UBND quận Gò Vấp đã nỗ lực trong việc cấp số nhà mới nhưng việc thực hiện chưa đồng bộ, nhất là trong khâu vận động người dân gắn biển số nhà đã được cấp mới. Với vai trò là đại biểu HĐND, tôi sẽ ghi nhận thông tin của Pháp Luật TP.HCM và đề nghị UBND quận Gò Vấp quan tâm, chỉ đạo rà soát và giải quyết để việc tìm số nhà dễ dàng hơn. Bà NGUYỄN THỊ ÁNH HOA, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp