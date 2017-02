Tìm cách xử lý nợ đại gia đi hội chợ rồi biệt tích

Liên quan đến vụ “Đại gia cá tra biệt tích, nông dân tá hỏa” (Pháp luật TP.HCM đã thông tin), cuối giờ chiều 13-2, ông Phạm Sơn, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh An Giang cho biết:

“Quyết định thành lập tổ xử lý nợ của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An (công ty Thuận An) vừa được ký. Theo quyết định này, đại diện Sở Công thương làm tổ trưởng, các thành viên là các sở ngành hữu quan như nông nghiệp, ngân hàng… Do mới ban hành quyết định thành lập tổ nên việc có ngay phương án là không thể mà phải chờ tổ này họp để xem xét, đánh giá và và xây dựng phương án để trình Thường trực UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo rồi thực hiện”.



Công ty Thuận An giờ người đại diện pháp luật đã biệt tích không rõ ở đâu (ảnh CTV Đ.C)

Trong khi đó, trả lời trên báo chí, ông Lê Văn Nưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết đang tìm kiếm DN khác đủ điều kiện cũng như năng lực tài chính để thay thế công ty Thuận An trong chuỗi thí điểm liên kết cá tra. DN được nhắm đến là một công ty CP ở Đồng Tháp mà hiện Công ty Thuận An đang gia công sản phẩm để lấy nguồn tiền duy trì hoạt động, trả lương và chế độ cho công nhân viên.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì họp và chỉ đạo lập tổ xử ý để thu hồi nợ, trong đó thu hồi nợ của chuỗi thí điểm cá tra của Công ty Thuận An và giải quyết vấn đề nợ của Thuận An đối với nông dân nhất là nông dân tham gia chuỗi thí điểm cá tra.