Tìm “chủ mới” cho cầu Phú Mỹ

Ngày 27-2, tin từ Sở GTVT cho biết UBND TP đã thống nhất chủ trương sẽ nhận lại cầu Phú Mỹ từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ (PMC - chủ đầu tư dự án) trước thời hạn.

Vẫn thu phí qua cầu

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, hiện các sở, ngành đang nghiên cứu, tìm đơn vị thích hợp để có thể tiếp nhận cầu Phú Mỹ. Trong trường hợp không tìm được đơn vị có năng lực tài chính đứng ra trả tiền cho PMC và tiếp nhận cầu, TP sẽ phải dùng ngân sách để trả. “Với hai kịch bản như trên, sau khi cầu Phú Mỹ được chuyển giao trước thời hạn sang “chủ mới” thì việc thu phí giao thông vẫn phải tiếp tục thực hiện vì đây là công trình BOT (đầu tư - kinh doanh - chuyển giao). Tuy nhiên, trong tình hình như hiện nay thì việc tìm kinh phí để trả cho PMC là cực khó” - một chuyên viên của Sở GTVT cho biết.

Theo các nguồn tin từ Sở Tài chính, KH&ĐT, GTVT, “đơn vị thích hợp” đang được nhắm đến là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP (CII). “Hiện CII đang bỏ vốn ra trước để đầu tư mở rộng liên tỉnh lộ 25B, mà liên tỉnh lộ này lại nối thông với cầu Phú Mỹ thành tuyến vận tải hàng hóa của TP. Do vậy, việc CII nhận quản lý, khai thác cầu Phú Mỹ sẽ thuận tiện, liên thông. Mặt khác, TP có một phần vốn trong CII (thông qua cổ đông là Quỹ đầu tư phát triển đô thị thuộc UBND TP) nên việc giao cho CII làm “ông chủ” mới của cầu Phú Mỹ là phù hợp!” - một chuyên viên Sở KH&ĐT cho hay.

Sau khi PMC trả lại cầu Phú Mỹ, các xe ô tô qua cầu sẽ vẫn trả phí như bình thường. Ảnh: L.ĐỨC

PMC phải bảo đảm chất lượng đường dẫn

Thời gian qua, đường dẫn lên cầu Phú Mỹ, phía quận 2 liên tục bị hư hỏng. Từ cuối năm 2011, khi xe tải bị cấm vào nội đô và phải đi theo một số tuyến đường để xuống các cảng (trong đó có đường dẫn và cầu Phú Mỹ), tuyến đường đã được sửa chữa. Tuy nhiên, tuyến đường này vẫn đang trong giai đoạn chờ lún, chưa hoàn thiện và sẽ tiếp tục hư hỏng do lượng xe tải gia tăng.

Theo Sở GTVT, trong trường hợp cầu Phú Mỹ được chuyển giao sớm sang “chủ” mới thì PMC vẫn phải bảo đảm cho các loại xe lưu thông an toàn trên tuyến đường dẫn. “Đường dẫn là công trình độc lập do PMC làm chủ đầu tư theo phương thức xây dựng - chuyển giao (BT). Đến nay, tuyến này chưa được bàn giao cho TP, do đó trách nhiệm quản lý vẫn thuộc về PMC” - một cán bộ Sở GTVT cho biết.

Trả cầu, có hết trách nhiệm?

Ngay từ giữa năm 2011, PMC có văn bản nêu rõ: Trong năm năm đầu thu phí cầu Phú Mỹ, công ty không có khả năng huy động vốn để trả nợ gốc và lãi vay các ngân hàng. Trên thực tế, thời điểm đó PMC bị các chủ nợ là ngân hàng và các đơn vị thi công bao vây, đòi nợ liên tục. Từ đó, PMC đề nghị trả lại cầu Phú Mỹ nếu TP không hỗ trợ giãn nợ hoặc cho vay vốn 1.000 tỉ đồng. Lý do được PMC viện dẫn là tại bản hợp đồng BOT của mình ký với TP có điều khoản: Tuyến vành đai phía đông TP hoàn thành chậm hơn cầu Phú Mỹ trên ba năm thì tại thời điểm sau ba năm chậm trễ, PMC sẽ chuyển giao lại cầu cho TP quản lý và khai thác. Khi đó, TP phải hoàn trả cho PMC toàn bộ vốn làm cầu.

Theo một chuyên viên Sở GTVT, với điều kiện như trên thì PMC là người nắm đằng chuôi. Nhưng bản thân PMC cũng phải có trách nhiệm với tuyến vành đai phía đông vì chính PMC là chủ đầu hơn 5 km của tuyến này, đoạn từ ngã tư Nguyễn Thị Định - đường dẫn lên cầu đến cầu Rạch Chiếc mới. Trong thời gian qua, với tình hình nợ nần nêu trên, PMC đã không hoàn thành đoạn tuyến do mình làm chủ đầu tư. “Như vậy, nếu TP nhận chuyển giao lại cầu Phú Mỹ thì cũng cần xem xét trách nhiệm hoặc chế tài với PMC vì đã không hoàn thành đoạn đường nêu trên. Như thế mới sòng phẳng” - vị chuyên viên Sở GTVT nói.

Cần thuê kiểm toán độc lập Tổng mức đầu tư của cầu Phú Mỹ lúc khởi công (năm 2005) là 1.800 tỉ đồng. Theo báo cáo hồi tháng 6-2011 của PMC do ông Nghiêm Sỹ Minh - Chủ tịch HĐQT ký thì tổng mức đầu tư đã tăng lên thành 3.400 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo một số chuyên viên của các Sở GTVT, Xây dựng, Tài chính… thì trong các năm qua, PMC liên tục “kê” tổng mức đầu tư lên 2.000, 2.400, 2.800 rồi lên 3.000 tỉ đồng. Vậy nay, nếu thực hiện chủ trương nhận chuyển giao lại cầu Phú Mỹ, UBND TP phải thuê cơ quan kiểm toán độc lập để xác định đúng tổng mức đầu tư. “UBND TP không thể tin và trả ngay khoản tiền mà PMC yêu cầu” - một cán bộ Sở Tài chính nói.

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN