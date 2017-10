Tìm mẹ cho bé trai lạc đường co ro, quần áo ướt sũng

Chiều 24-10, sau thời gian tìm, Đội tham mưu huấn luyện thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao em Nguyễn Quốc Song (13 tuổi, trú xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho mẹ em là chị Nguyễn Thị Liệu (50 tuổi).



Đội tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An tặng quà, bàn giao em Song cho mẹ làchị Liệu.

Trước đó, lúc 23 giờ khua 23-10, khi làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu cơ quan, Trung sĩ Nguyễn Công Luận (chiến sĩ nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện bé trai, đứng co ro, quần áo ướt sũng tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu (TP Vinh). Trên tay bé trai cầm ba lô, nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Trung sĩ Luận đưa bé vào cơ quan, báo cho trực ban và lãnh đạo đơn vị. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An, thay quần áo, cưu mang cháu bé. Bé cho biết, tên là Quốc Song, quê ở xã Thanh Lương, đi xuống TP Vinh tìm mẹ vì quá nhớ mẹ nhưng bị lạc đường. Các chiến sĩ đã liên lạc về xã và tìm được mẹ cho bé Song.

Thời gian, qua do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Liệu rời nhà xuống TP Vinh để làm thuê kiếm tiền gửi về quê cho con ăn học. Ngày 20-10, bé Song nhớ mẹ, muốn chúc mừng mẹ Ngày Phụ nữ Việt Nam, nhưng không thấy mẹ về nhà. Hai ngày sau (22-10), Song rời nhà đi xuống TP Vinh mong tìm gặp được mẹ cho đỡ nhớ. Tuy niên, thành phố rộng, ong không biết địa chỉ nơiở của mẹ nên càng cố đi tìm mẹ, càng bị lạc đường.