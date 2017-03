Tìm thấy nhật ký của người phụ nữ sát hại con rồi tự tử

Được biết mẹ con chị N sống với cha mẹ ruột chị N ở ấp 1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Theo thông tin ban đầu, vì buồn phiền trong đời sống vợ chồng nên chị N đã nảy sinh ý định giết con rồi tự tử.

Khoảng 19 giờ tối 24-4, ông L.V.C và bà P.T.M là cha mẹ ruột của chị N đang ở nhà thì nghe tiếng la hét của cháu ngoại ở bên trong phòng ngủ. Thấy có chuyện bất thường nên hai ông bà đã dùng chìa khoá dự phòng mở cửa vào bên trong thì chứng kiến sự việc hãi hùng. Lúc này chị N và cháu V đang nằm bất động, xung quanh có nhiều vết máu, trên cổ của chị N và cháu V đều có vết cắt, cạnh đó là con dao dính máu.

Ông C và bà M hoảng sợ vội hô hoán cùng người thân và hàng xóm đưa mẹ con chị N đi cấp cứu. Khi được đưa đi cấp cứu, chị N vẫn còn tiếp xúc nói những lời trăng trối với người thân, nhưng do vết thương nặng, mất máu nhiều nên đến hôm sau 25-4 mẹ con chị N đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Củ Chi đã đến hiện trường để điều tra. Được biết công an đã giữ một cuốn sổ nhật ký của chị N, trong đó có nhiều tâm sự buồn của người phụ nữ về cuộc sống gia đình. Từ các chứng cứ đã thu thập, công an Củ Chi bước đầu xác định chị N sát hại con rồi tự tử.

