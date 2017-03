Tìm thấy thi thể nghi của đoàn bay Casa 212

Phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm Trưa 23-6, Sở chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng cho biết Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có mặt trên tàu CSB 8002 để trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm máy bay Casa 212 cùng phi hành đoàn. Khi nhận được tin báo của các lực lượng tìm kiếm đã xác định được chính xác vị trí của một động cơ máy bay Casa 212 gặp nạn, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các lực lượng khẩn trương tìm kiếm chín thành viên phi hành đoàn, tập trung trục vớt động cơ máy bay, mở rộng vùng tìm kiếm để xác định các mảnh vỡ khác. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã thay mặt Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn những ngày qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy cao độ quyết tâm và trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là tìm kiếm thành viên tổ bay, tiếp đó là trục vớt các máy bay Casa 212 và SU-30MK2. Một cán bộ biên phòng phải đi cấp cứu khi tìm kiếm Casa 212 BS Nguyễn Đức Quân, Giám đốc BV Đa khoa Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), cho biết bệnh viện đã cấp cứu kịp thời Thiếu tá Vũ Xuân Triều, bị viêm niêm mạc dạ dày cấp trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công, máy bay Casa 212 và máy bay SU-30MK2. Trước đó, Thiếu tá Vũ Xuân Triều (thuộc Đồn biên phòng Bạch Long Vỹ) đang trực tiếp tìm kiếm cứu hộ cùng tàu dã của ngư dân thì bị choáng, đau bụng cấp, nôn ra dịch máu… Vớt được một số mảnh vỡ của Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An Ngày 23-6, Sở chỉ huy tiền phương (đặt tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng quân sự tiếp tục tìm kiếm để trục vớt chiếc Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An. Trước đó, lực lượng cứu hộ cùng hai tàu cá của ngư dân Nghệ An đã vớt được một số vật thể, trong đó có một mảnh kim loại dài 25 cm, rộng 15 cm, màu xanh. Ngày 23-6, lực lượng chức năng xác minh ban đầu, những mảnh vỡ trên là của máy bay Su-30MK2. Hiện Bộ Quốc phòng đã có hai công điện chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giao cho Biên phòng tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi khảo sát, xây dựng phương án tìm kiếm trục vớt máy bay Su-30MK2 và Casa 212. Đ.LAM