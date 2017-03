Tín hiệu bí ẩn cuối cùng của chuyến bay MH370

Với việc thân nhân của 239 hành khách đang kêu gọi chính phủ Malaysia đưa ra bằng chứng thuyết phục về số phận của chuyến bay định mệnh, nhà chức trách nước này đã trưng ra kết quả phân tích vệ tinh Inmarsat của Anh, để đưa tới kết luận rằng máy bay đã kết thúc ở Nam Ấn Độ dương và không có ai sống sót.



Trung Quốc ngày 25/3 cũng đã cử đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Malaysia để làm việc về vấn đề này, trong bối cảnh người nhà của 153 hành khách Trung Quốc biểu tình phản đối bên ngoài đại sứ Malaysia ở Bắc Kinh.



Hiện quãng thời gian chiếc Boeing777-200 tiếp tục bay trong vòng 7 tiếng sau khi biến mất khỏi màn hình radar quân sự ở Eo biển Malacca vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi nhất.



Điều duy nhất mà các chuyên gia có thể khẳng định là trong quãng thời gian đó, máy bay đã tự động gửi 7 tín hiệu “ping” tới vệ tinh, vốn được các chuyên gia điện tử ví von như cử chỉ “bắt tay” giữa máy bay và trạm định vị, mà tín hiệu cuối cùng là vào lúc 8 giờ 11 phút ngày 8/3 (giờ Malaysia).



Những tín hiệu đó cũng là căn cứ để các chuyên gia xác định rằng máy bay đã thực hiện hành tình cuối cùng của mình ở hành lang bay phía Nam, ở Ấn Độ Dương.



“Đây là bằng chứng về cái bắt tay giữa máy bay với trạm định vị vào lúc 8 giờ 19 phút (tức 8 phút sau tín hiệu ping cuối cùng),” quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein nói trong buổi họp báo ngày 25/3. “Tín hiệu này hiện vẫn chưa được giải mã và đó là phần việc tiếp theo của chúng tôi.”



Phát biểu trên tờ Telegraph, chuyên gia điện tử quốc phòng Thomas Withington nói: “Có vẻ như khi đó máy bay bắt đầu gửi một thông điệp, nhưng vì một vài lý do gì đó mà tín hiệu này bị yếu đi. Có thể là khi đó máy bay bắt đầu rơi vào trạng thái thảm họa, thường xảy ra khi máy bay rơi, hoặc có thể có sự xáo trộn bất thường trong không khí.”



“Liệu có phải thành viên tổ bay cố gắng gửi thông điệp? Liệu có phải máy bay tự động gửi thông điệp? Liệu có một sự cố nào đó? Những câu hỏi này chỉ có thể được trả lời khi bóc băng ghi âm trong buồng lái, giải mã dữ liệu của hộp đen,” chuyên gia Withington phân tích.”



Trong ngày 25/3, chiến dịch tìm kiếm mảnh vỡ nghi của MH370 ở vùng biển do Australia phụ trách đã phải tạm dừng do thời tiết xấu.

Hiện song song với việc giải mã tín hiệu nói trên, đội tìm kiếm quốc tế tiếp tục làm việc trên vùng biển được thu hẹp xuống còn 80.000km vuông, tức vẫn lớn gấp hai lần diện tích nước Pháp.



Vùng biển này có độ sâu 3.000-4.000m, nằm cách Perth hơn 2.000km.



Về nguyên tắc, hộp đen của máy bay có thể phát tín hiệu trong vòng 30 ngày, nên hộp đen của chiếc Boeing777-200 mang số hiệu MH370 có thể chỉ còn hoạt động trong khoảng chưa đầy hai tuần nữa./.

Theo Vietnam+