Tin tặc tấn công sân bay: 2 khuyến cáo quan trọng từ Vietnam Airlines

Hành khách phải làm thủ tục check-in thủ công tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến 18 giờ cùng ngày, các hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu của VNA bị tấn công đã được cô lập và đang trong quá trình khắc phục.

Các chuyên gia công nghệ thông tin của Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Cục An toàn thông tin và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông), công ty FPT và Viettel cũng đang tập trung hỗ trợ Vietnam Airlines để xử lý khắc phục.

Vietnam Airlines đang triển khai các phương án dự phòng chủ động, phối hợp với an ninh sân bay tăng cường kiểm soát hành khách tại sân bay đảm bảo hoạt động khai thác an toàn và thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo lợi ích cho khách hàng. Hãng khuyến nghị hành khách nên ra sân bay sớm hơn thường lệ để làm thủ tục lên tàu bay.

Liên quan đến dữ liệu của Hội viên chương trình Bông sen vàng (Lotusmiles), Vietnam Airlines bước đầu đã kiểm soát toàn bộ dữ liệu và sẽ triển khai các biện pháp đảm bảo tốt nhất lợi ích cho hội viên.

Vietnam Airlines đề nghị Quý hội viên vui lòng thay đổi ngay mật khẩu của tài khoản bông sen vàng sau khi hệ thống được khắc phục.